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美女姊妹含怨亡！攝影師「白目亂說話」　失聯1年慘死辛亥隧道…這天是她們忌日

記者田暐瑋／綜合報導

飯可以亂吃，話不能亂說。一名電視台攝影師到命案現場拍畫面，死者是一對姊妹花，因為被同一個男生劈腿綁紅線輕生，男攝影卻無心脫口一句不敬的話，接著遭遇一連串厄運，當1年後同事們再聽到他的近況，卻是屍體被發現在殯儀館旁的辛亥隧道空地上，且死亡日正是姊妹花1周年忌日，詭異巧合讓人不寒而慄。

媒體人狄志偉在《震震有詞》分享18年前跑新聞遇到的真實事件，當時一對姊妹被同一個男友劈腿，事情曝光後男生落跑，姊妹倆傷心欲絕，一時想不開就在彼此手上綁著紅線輕生，當攝影師看到姊妹倆的合照時，竟白目說了一句：「難怪那男的要劈腿，妹妹比姊姊還漂亮！」

▲狄志偉講靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲狄志偉講靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

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之後遺體送到辛亥隧道旁的第二殯儀館，移動遺體的過程中，白布不小心掀開，剛好在拍的攝影師突然大叫一聲，聲稱自己看到妹妹眼睛睜開，但事後回頭檢查攝影帶，剛好那一段變成一片雜訊，一群人也就不以為意，但說也奇怪，攝影師要剪輯畫面時，偏偏怎麼樣都無法操作，只好先回家休息。

狄志偉隔天上班時，攝影師卻失聯，直到晚上才聯絡上，對方解釋的原因是當晚回家路過殯儀館騎進辛亥隧道時，回頭竟看到姊妹花站在殯儀館門口，且瞬間出現在他身邊，他油門猛催，姊妹像是跑百米一般緊追在後，最後順利回到家，但從那一天起，攝影師神智變得恍惚，甚至在搭電梯時，明明空無一人，卻突然說出：「客滿了，我們搭下一班。」常說出令人發毛的話。

▲狄志偉講靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲狄志偉講靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

因為攝影師舉止怪異，最後也辭職休養，中間沒聽說他的消息，當狄志偉再聽到他的消息已經是1年後，但他卻成了新聞主角，被發現在辛亥隧道旁的空地在車內輕生身亡，狄志偉驚覺攝影師輕生的這一天，正好就是姊妹倆的忌日，且就連告別式場地都在同一個廳，諸多巧合讓人毛骨悚然，狄志偉也強調：「這是真實的事情，業界裡都知道。」

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