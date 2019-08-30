《大時代》邱琦雯「驚人學歷」曝光！　晉升服裝設計師圓夢

記者李欣容／台北報導

邱琦雯與服裝品牌「iROO」合作，共同設計聯名款，大學在英國念設計的她，畢業作品曾被服裝品牌相中，第一次出聯名款，她透露想做很辣的衣服，但為回歸市場只好打消念頭，更透露其實她最大夢想就是成為服裝設計師，這次也算圓夢了。

▲邱琦雯和iROO服裝設計團隊。（圖／艾迪昇傳播提供）

邱琦雯高中就讀北一女，大學在英國劍橋大學卡文迪許學院念設計，她私下透露：「當時畢業作品展覽上，就有服裝品牌看中我的作品，想用150英鎊（約台幣5700元）買下我的波浪上衣創意設計。」但她沒有賣給任何品牌，事隔多年她在街上看到相同款式，十分驕傲自己的想法具有市場性。

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▲邱琦雯親設計款式以日常百搭為主。（圖／艾迪昇傳播提供）

邱琦雯抓緊戲外空檔進行設計，她說：「這次總共花了三個月的時間設計兩款，不過之後會有更多款式上市喔！」她笑說一開始希望能做很辣的衣服，但經過雙方討論，還是以大眾能接受的款式為主，她身兼服裝模特兒，拍照時踩著高跟鞋還差點跌倒，但能穿著自己設計的衣服，比什麼都開心。

▲邱琦雯近日晉升服裝設計師並拍攝宣傳照。（圖／艾迪昇傳播提供）

事實上，邱琦雯最大夢想是成為一名服裝設計師，沒想到回台後戲約不斷：「當作品累積得越多，剛畢業時的夢想就越來越遠。」她很感謝品牌能給她圓夢機會，對自己的設計也充滿信心：「如果哪天在街上看見路人穿上我設計的衣服，我真的會過去和她說聲『謝謝』，並大讚她很有眼光。」

▲邱琦雯親設計款式風格多元俐落。（圖／艾迪昇傳播提供）