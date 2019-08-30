生理期「堅持3天不洗頭」！　魏蔓曝「驚人結果」…女網友問號：第一次聽說

記者潘慧中／綜合報導

魏蔓以模特兒身分出道，近年轉戰戲劇圈後演技頗受好評，在《真愛趁現在》、《飛魚高校生》和《愛情白皮書》等劇中都有亮眼表現，儘管工作忙碌，仍不忘分享生活，她最近在社群網站透露已經3天沒洗頭了，背後原因曝光，讓不少女網友驚訝地說：「第一次聽到這種說法。」

▲魏蔓。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



魏蔓PO出在電梯自拍的照片，身穿粉色挖肩上衣，一頭長髮隨意披散在肩膀上，頭頂髮絲似乎有些出油，她這才老實招認已經3天沒洗頭，「這個天氣，我的枕頭好可憐…香死了。」而之所以堅持不洗頭，是因為她剛好正值生理期，「因為量會變少很多啊…。」

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▲魏蔓PO出3天沒洗頭的自拍照。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



對於魏蔓不洗頭的真正理由，不少女網友都很驚訝，甚至有人第一次聽到這種說法，「沒聽到生理期來洗頭量會變少耶…下次來實驗看看」、「真的有差嗎？」事實上，針對此問題，中西醫各有表述，前者認為本身體虛者可能因多種原因影響經血量，建議經期前2天不要洗頭，後者則認為洗頭停經沒道理，可能是子宮出問題了。

▲不少女網友都第一次聽到魏蔓的這種說法。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



生理期為什麼不能洗頭？中醫師彭溫雅曾接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，中醫傳統說法為頭為諸陽之匯、子宮為任脈之始，洗頭造成血液集中在頭部，進而影響任脈的血流，任脈具有調節月經的功能，任脈一受影響就會使經血排出不順。

彭溫雅進一步透露，她曾碰過「一碰水就停經」的個案，對方脾經肝經及腎經失調，經血量平時就不多，可能是遇到壓力大或熬夜等問題，影響到任脈氣血，進而導致月經失調。在這種情況下，若沒有保養好身體臟腑、甚至使其受寒，「不管頭皮吹多乾都會使經血量變少。」如果有類似狀況，她建議月經量大的前2天先不要洗頭，再觀察經血量的情況。

▲生理期是否能洗頭始終是女網友的討論話題。（圖／達志／示意圖）



高雄醫學大學婦產科教授鄭丞傑則認為，經血量變少有很多原因，口服避孕藥、子宮腔沾黏、甲狀腺機能低下、特定止血藥物或止痛藥等都是其中因素，假使洗10幾度冷水或經期吃冰，也有可能導致子宮收縮、經血量變少的狀況，「但洗熱水澡不會有事，經血量因此變少沒有道理，可能子宮有問題、荷爾蒙失調，或卵巢功能衰退，建議不妨檢查一下。」

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