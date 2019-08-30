古代女人自己做「姐夫」！用完還能變購物袋　曝「黃金震動器」1串600萬起跳

記者田暐瑋／綜合報導

古時候女性被洗腦要遵守三從四德，必須忍耐自己生而為人的基本慾望。但其實古代女生在欲求不滿時，也會偷偷自製「姐夫」來滅火，且材料容易取得，藏於民宅之中也不會被發現，甚至還有商人進口一種「神奇跳蛋」，一串就要價黃金數百兩，換算成現在幣值，至少要台幣600萬。

歷史作家陳啟鵬在《新聞挖挖哇》透露古代文獻上記載，當時女孩如果有性方面需求，常常會拿家裡的綢緞布料，捲成長條狀，裡面裝滿粉，讓它稍微有點硬度，就可以充當「姐夫」來使用，不用的時候還可以把布做成袋子拿來裝東西，一點都不會被別人懷疑。

▲古代女性自製姐夫。（圖／翻攝自網路）



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「姐夫」在古代的名稱叫做「角先生」，有用陶、木頭、青銅做成，青銅製的中間還是中空，可以灌入溫熱水，讓「姐夫」有體溫的感覺，但這種姐夫還有醫學用途，女性如果子宮虛寒或是不孕症，都可以使用角先生來治療，因此都會公開在大街上販賣。

最特別的，是有種叫做「緬鈴」的情趣用品，外型如乒乓球大小，放入女性身體內會震動滾動，造成愉悅感，而這種用品因為要遠從緬甸進口，一串要價數百兩黃金，也就是現在的600多萬台幣，可說是要價不斐的「黃金姐夫」。

▲古代女性自製姐夫。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）