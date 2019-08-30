專訪／莫允雯「賺錢才開心」　曝當藝人焦慮感重：放假不能超過7天

記者李欣容／專訪

莫允雯在《用九柑仔店》中飾演昭君，因為混血外型從小被霸凌，導演告訴她角色故事時，說了句，「妳長這麼漂亮，應該沒這種經驗吧！」殊不知，那句話也喚醒她過去被欺負的記憶，就和昭君不謀而合。

▲莫允雯外型亮眼，卻從小有被霸凌的經驗。（圖／記者湯興漢攝）

莫允雯在美國出生，後來搬到香港，再到台灣，在台灣唸了一年國小，「我國語不好，廣東話比較好，會講一點英文，人家就覺得你好奇怪，我很怕別人把我當怪人，不跟我玩。」還沒時間適應台灣，又搬到美國，到了那邊，反而是英文追不上大家程度，同班的白人小孩都會故意假裝聽不懂他說話，可是莫允雯一滴眼淚都沒掉，「我從小就報喜不報憂，但是那時候，我真的好希望好希望可以融入。」

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「我記得那時候媽媽中午會給我帶便當，炒飯、炒烏龍麵，他們就會一直說『那是什麼』，一開始我會偷偷倒掉，中午都不吃，後來就跟媽媽說我想自己在學校買。」莫允雯笑了笑，說媽媽可能到現在都還不知道，她中午把便當丟掉的事情。

▲莫允雯剛回台灣時，唯一的好友就是經紀人。（圖／記者湯興漢攝）

後來大學畢了業，她回台灣在競爭激烈的外商公司上班，兼職做模特兒，整個成長過程幾乎沒有一段穩定的「人際關係」，也不懂得處理人際關係，自己築起一道安全門，在安全的範圍好好過生活，在台灣最好的朋友就是經紀人。

這是莫允雯第一次和張軒睿合作，兩個人都很慢熟，但熟了之後反而無話不談，「一開始我以為他很『弟弟』，後來我發現他不喜歡聊八卦，不喜歡管別人閒事，是一個滿在自己世界裡的人，但是如果你跟他的世界有對到的話，他就會有很多話跟你聊，我覺得我跟他有對到。」

▲服裝提供C/MEO Collective。（圖／記者湯興漢攝）

不只聊工作、家人，也聊人生難題，現階段她的人生難題，就是找到一個讓生活平衡的辦法，「我們的工作很容易忘記生活，比如什麼時候要結婚，什麼時候生小孩，那你有了小孩後要繼續拍戲嗎？還是要做全職媽媽？我們是連這些未發生的事都會聊到的。」

當藝人很容易忘了怎麼做自己，對自己很苛刻、要求，莫允雯曾是個事業心很重的人，只要休假超過一個星期就會開始焦慮，問經紀人，為什麼一個禮拜都沒工作，「我以前會規劃，比如說一年要接4部戲，要賺多少錢，銀行戶頭要有多少錢才開心，但是真的接了4部戲...你就會不開心啊，因為連休息時間都沒有，要達到這個錢，代表要犧牲很多生活的東西，犧牲掉後快樂嗎？」

▲莫允雯剛開始演戲時很沒安全感。（圖／記者湯興漢攝）

當演員讓莫允雯焦慮感很重，那是對於生活沒安全感的反射，剛開始演戲時，她每天都會問經紀人，「你會來嗎？我哭不出來怎麼辦？」但是這些年隨著她的作品越來越多，也慢慢演出成就感，有了成就感她的心比過去更遼闊，裝得下更多養分。



過去總是因為感情生活見版面，她也曾傷心難過過，但她的眼神已不再迷惘，「我想要生活跟工作找到更好平衡，生活需要吸收新事物，新感受，才有東西可以交流。」經紀人也在一旁說，「你要更出色，讓別人覺得，我不是只能講你那些風花雪月，必須要讓事業比感情生活更有看頭。」

▲對外界批評，莫允雯不解釋，就用實力說話。（圖／記者湯興漢攝）

最近，她剛拍完一部電影，笑說角色比昭君還要黑暗50倍，殺青的隔天早上，她打給經紀人，哭了，說她走不出來，好痛苦怎麼辦。這在外人聽起來很棘手的問題，對莫允雯而言或許是件好事，因為她開始敢求助，敢釋放脆弱的一面了。

莫允雯就像一顆洋蔥，越聊越多，越靠近她的內心，就越發現她的倔強，她不像外表那樣高冷，反而單純可愛，只要你願意向她靠近一步，傾聽她，就會越來越喜歡她的。