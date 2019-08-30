Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

記者潘慧中／綜合報導

Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）最近頻頻被爆婚變，舉手投足成為討論焦點，她近日一掃謠言困擾現身機場，時尚穿搭向來受矚目的她，當天直接運動內衣外穿，網友往下看她搭配的褲子更驚嘆：「這件很考驗身材比例欸！」

▲Angelababy穿運動內衣出門。（圖／翻攝自微博／圈內娛叔）



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照片中，可以看到Angelababy放下及胸長髮，戴上棒球帽和口罩遮住半張臉，儘管如此，一下車仍藏不住明星風采，身穿黑色運動內衣搭配亮黃色外套，隱約可見腹肌，纖細腰身讓人很難想像她已經是孩子的媽了。

▲▼Angelababy的褲子被網友說很考驗體型。（圖／翻攝自微博／圈內娛叔）



格外引起討論的是，Angelababy下半身搭配牛仔寬褲，如果體型比較寬的女孩，很容易顯臀型，而且她只穿運動鞋卻仍不影響整體比例，窈窕身材讓人為之驚嘆，「這身真的絕了」、「衣品顏值雙在線」、「喜歡我Baby的大長腿！」

▲▼Angelababy最近的私服大多走街頭風。（圖／CFP）



此外，Angelababy的馬甲線也是這次機場照的一大亮點，之所以能維持好身材、好膚質的關鍵全因為2個字「自律」，抽空用新鮮小黃瓜敷臉，並養成規律的生活習慣，她吃完飯會至少站半小時，盡量保持在睡前5小時前吃飯，才不會不好消化。

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