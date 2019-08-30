ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

記者潘慧中／綜合報導

Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）最近頻頻被爆婚變，舉手投足成為討論焦點，她近日一掃謠言困擾現身機場，時尚穿搭向來受矚目的她，當天直接運動內衣外穿，網友往下看她搭配的褲子更驚嘆：「這件很考驗身材比例欸！」

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／圈內娛叔）

▲Angelababy穿運動內衣出門。（圖／翻攝自微博／圈內娛叔）

請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到Angelababy放下及胸長髮，戴上棒球帽和口罩遮住半張臉，儘管如此，一下車仍藏不住明星風采，身穿黑色運動內衣搭配亮黃色外套，隱約可見腹肌，纖細腰身讓人很難想像她已經是孩子的媽了。

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／圈內娛叔）

▲▼Angelababy的褲子被網友說很考驗體型。（圖／翻攝自微博／圈內娛叔）

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／圈內娛叔）

格外引起討論的是，Angelababy下半身搭配牛仔寬褲，如果體型比較寬的女孩，很容易顯臀型，而且她只穿運動鞋卻仍不影響整體比例，窈窕身材讓人為之驚嘆，「這身真的絕了」、「衣品顏值雙在線」、「喜歡我Baby的大長腿！」

▲▼Angelababy。（圖／CFP）

▲▼Angelababy最近的私服大多走街頭風。（圖／CFP）

▲▼Angelababy。（圖／CFP）

此外，Angelababy的馬甲線也是這次機場照的一大亮點，之所以能維持好身材、好膚質的關鍵全因為2個字「自律」，抽空用新鮮小黃瓜敷臉，並養成規律的生活習慣，她吃完飯會至少站半小時，盡量保持在睡前5小時前吃飯，才不會不好消化。
★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

推薦閱讀

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

兒子幼稚園打架！高山峰「一個念頭」驚覺不對勁　就醫被告知…「有語言障礙」

兒子幼稚園打架！高山峰「一個念頭」驚覺不對勁　就醫被告知…「有語言障礙」

尼克認了「和Ashly進入冷靜階段」！　籌備婚禮「犯大忌」…網秒懂：祝福

尼克認了「和Ashly進入冷靜階段」！　籌備婚禮「犯大忌」…網秒懂：祝福

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

Circus「解散真相」5年後終於說出口！　他爆「個性不合」…憲哥：我可以證明

Circus「解散真相」5年後終於說出口！　他爆「個性不合」…憲哥：我可以證明

風田羞笑「終於主動提Nikita」！　張立東：早點承認不就好

風田羞笑「終於主動提Nikita」！　張立東：早點承認不就好

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

劉香慈姊妹「湖邊婚禮穿這樣」辣噴鼻血！　劉方慈一夾…美胸從超低領蹦出

劉香慈姊妹「湖邊婚禮穿這樣」辣噴鼻血！　劉方慈一夾…美胸從超低領蹦出

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

劉香慈姊妹「湖邊婚禮穿這樣」辣噴鼻血！　劉方慈一夾…美胸從超低領蹦出

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

網私訊邀「陪老闆3小時」：地點在飯店！　宛宛兒一看價碼傻眼嗆爆

踩死婚變傳言！　陳妍希探班老公陳曉「甜笑回眸+秘待小房間」

專訪／周明璟「沒結婚就嫁給你」隔15年成真！　童話相遇過程曝光

林志玲老公AKIRA正在台灣　凌晨宣布：9月要發表重大消息！

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Angelababy, Baby, 楊穎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大
  2. 王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻
  3. 瘋電影／絕世名伶　末代沙皇的淒美愛情故事
  4. 連3部華語劇上檔「10大咖齊聚」　賈靜雯霸氣：看到我們就知道大製作
  5. 獨／取經ㄚ頭月賺百萬！ 大根集資800萬「卡位東區開餐酒館」
  6. 許凱自爆體重75公斤「公司禁PO照片」：已經脫粉很多了！
  7. 曾披國旗喊台灣No.1　美雪乳直播主　遭惡客以辣照勒索
  8. 踩死婚變傳言！　陳妍希探班老公陳曉「甜笑回眸+秘待小房間」
  9. 2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！
  10. U-IE近照曝光「暴瘦到認不得」！　下巴削成尖V…韓網驚：臉小到快消失

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366