獨／取經ㄚ頭月賺百萬！ 大根集資800萬「卡位東區開餐酒館」

記者蕭雅玲／台北報導

大根、大飛、阿虎及圈外友人共五人，日前集資八百萬升格當老闆，卡位東區巷弄開餐酒館，50坪的店面，花了半年的時間籌備，甚至特地去找了月賺百萬的ㄚ頭取經，「她跟我們分享做生意最重要就是帳要自己算，店內大小細節也都要自己顧。」試營運至今一個月，每天收入都在預期範圍內，即將在九月中開幕，笑言：「一家店能否吸引回頭客，前三個月都是朋友光顧，後三個月才是重點！」

▲大根開店當起餐酒館老闆。（圖／記者張一中攝）

大根在今年農曆過年期間與大飛、阿虎聊天，聊到該如何提升自己的藝人價值？當時阿虎建議他去買一只昂貴的錶，來彰顯自己的身份，當場他吐槽說：「要我買錶不如開一間店當老闆，不但身份轉換又可以有收入，沒想到大家都覺得可以試試看，於是找了圈外朋友一起，五個人合資八百多萬開了這家店。」

請繼續往下閱讀...

▲大根的店選在東區巷弄內。（圖／記者張一中攝）

原本阿虎本想開雪茄館，「我很快say no，第一是因為我對雪茄不了解，第二是看不到利潤，加上我們三個又愛喝、又愛交朋友，所以才決定要開餐酒館」，從決定到試營運開始僅花了半年時間，包含店內餐具、家具到裝潢，都是三人親自到賣場選購，過程辛苦也讓他們體會到當老闆沒想像中容易。

▲大根與大飛、阿虎一起開店，裝潢不假他人之手。（圖／記者張一中攝）

坦言在開店過程中三人曾因理念不同而有小小爭執，為了不影響友誼以及店營運，三個大男孩「以不吵架為前提，要吵架的話隨時離開都沒關係」，所以分工上大飛負責設計、採購、擅長理財的阿虎負責管帳，而店內的行銷宣傳則交由大根處理，若有遇到意見不合，無法解決時，則由五人投票決定。

▲大根的餐酒館開在東區商圈。（圖／記者張一中攝）

而當初為了開店三人在東區巷弄內看了很多店面，都沒找到適合的地點，原本相中的店面，風水老師認為不會賺錢而作罷，後來幸運地遇到「正妹房東」，一看到是大根與大飛，雙方很快就訂了契約外，並以月租10萬元上下，讓他們如願在東區黃金地段開店當起老闆。

當了一個多月的老闆，笑言：「以前當員工，椅子壞掉會跟老闆講，現在當老闆椅子壞掉就會很心痛！」而聘請了8、9個員工，難免會出現工作上的問題，擔心不幫他們解決就會變成大事情，還自嘲自己現在是員工的天秤，每天來店裡都是在處理決員工的小事情。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！