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踩死婚變傳言！　陳妍希探班老公陳曉「甜笑回眸+秘待小房間」

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希低調探班老公陳曉，照片29日悄俏曝光。兩人自2016年結婚至今，育有一個兒子小星星（陳睦辰），不過近年被爆婚變，為此也用實際行動證明「兩人好著呢！」

▲▼陳妍希低調探班老公陳曉。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希最近和陳曉常被爆婚變，低調探班老公粉碎傳言。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳一連串照片，其中一張是眾人在攝影棚，陳妍希戴著白色棒球帽、墨鏡，白T恤搭配深色長褲，回眸瞬間臉上掛著笑容。當老公陳曉在攝影棚拍照時，她則待在明亮的小房間中，跨坐著沙發，等對方工作結束。

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▲▼陳妍希低調探班老公陳曉。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希現身攝影棚，回頭時露出笑容。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼陳妍希低調探班陳曉。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲陳曉穿格子襯衫在攝影棚。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼陳妍希低調探班陳曉。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲陳妍希在小房間沙發靜靜待著。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼陳妍希低調探班陳曉。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲陳曉拍攝空檔也在同一個房間中。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

結婚3年的陳妍希依舊保持女神形象，走紅大陸同時在綜藝、戲劇有亮眼表現。不過她最近常被爆和陳曉關係生變，日前更被傳夫妻冷戰，老公把兒子送到爸媽家，當時男方的工作人員曾無奈表示，「經常被寫一些子虛烏有的事情，我們回應了，事情就會一波接一波！你說做個公眾人物有多難，正常好好過個日子的不踏實。」她為此曾在IG曬出兒子照片，透露和孩子去墾丁玩，以實際行動打臉傳言。

▲▼陳妍希低調探班老公陳曉。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希、陳曉一度被爆夫妻冷戰，夫妻倆以實際行動粉碎傳言。（圖／翻攝自臉書／陳妍希）

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