U-IE近照曝光「暴瘦到認不得」！　下巴削成尖V…韓網驚：臉小到快消失

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團After School前成員U-IE在從團體畢業後活躍於戲劇圈，演技也頗受肯定。她近年來被發現越來越瘦，之前女團活動時期的「招牌蜜大腿」消失得無影無蹤，日前在Instagram上PO出與朋友出遊的照片，嚇壞南韓網友，直說她「臉都已經快不見了」。

▲U-IE自離開After School後越來越瘦。（圖／CFP）

U-IE日前貼出近況照，並寫下：「這就是幸福，愛你們～」照片中可看到她的尖尖的下巴，加上戴了頂帽子幾乎蓋住了大半張臉，且穿著無袖露出了極纖細的手臂，讓網友紛紛留言「太瘦了，要多吃點」、「還是蜜大腿時期好看」、「瘦到有點噁心」，也有粉絲表示：「胖了就罵是豬，瘦了又說人噁心，整了型就罵塑膠，不整又批評醜，這些人最噁心。」

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▲U-IE貼出近況照嚇壞網友。（圖／翻攝自U-IE IG）

U-IE在離開After School所屬經紀公司Pledis娛樂後，輾轉待了幾家專經營演員的經紀公司，7月加入了King娛樂，成為人氣演員金亞中、金剛于的同門，前陣子飾演《我唯一的守護者》女主角，收視率突破49%，最近則是處於休息狀態，並積極挑選下一部作品中。



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