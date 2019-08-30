2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

記者許皓婷／綜合報導

9月又快到了！2019年即將迎來下半年，不少人都在期待逆風翻盤的好機會，星座專家Amanda就在《命運好好玩》節目上預言，太陽、上升落在這3個星座的人，在2019年底前會大發，財運滾滾來！

▲2019下半年3星座發大財。（圖／翻攝自YouTube）

●第一名 天蠍座「勇敢築夢、獲利豐厚」

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Amanda提醒天蠍座如果有把眼光放遠的投資，像是時尚、領導等方面，2019年底都會收到豐厚獲利，宛如是「越不景氣，越加強自己實力」最好的印證，如果沒有的話，另外就是傳統展業新風貌，也就是「新瓶裝老酒」的方式，為自己創造一波獲利的新高峰。

●第二名 巨蟹座「投資有成、日進斗金」

Amanda透露巨蟹座會有兩種投資狀況，一種是短期的偏財，另一種則是長期的經營，像是海外資產的配置投資，或是房底產等等，在下半年都會有不錯的獲利。此外，巨蟹座如果有投資在自己有興趣的事物、像是喜愛的藝術品方面，可能也會有意外的獲利。

●第三名 金牛座「偏財運旺、暗中得財」

Amanda表示金牛座的人在2019下半年，有機會透過短線式投資方面，會有不錯的獲利，另外一種則是可能獲得意料之外的錢財，像是突然找到合作機會，但Amanda也提醒，金牛座屬於偏財運，所以需要特別注意如何把錢財守住。

▲2019下半年天蠍、巨蟹、金牛財運旺。（圖／翻攝自YouTube）