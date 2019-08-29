張基龍握女生手畫愛心：今晚不準洗掉！化身一日男友甜炸

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員張基龍主演的電視劇《請輸入檢索詞WWW》剛下檔，劇中大膽丟直球的告白總是讓粉絲超心動，如果他當你的一日男友呢？一位南韓女孩有幸成為女主角，重現劇中「朴模建」的經典對白，還握著女生的手畫出愛心，萬千劇迷看完直呼超羨慕：「我要當那女的！」

▲張基龍握住女生手畫愛心：今晚不準洗掉。（圖／翻攝自Facebook／dingo.movie.kr）

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知名影音平台Dingo為了幫張基龍宣傳新片《電影版 壞傢伙們》，也同時為了慰勞辛苦的一般上班族小資女，邀請張基龍擔任對方的一日男友，初次約會就到漢江野餐，邊吃著炸雞邊喝啤酒，還互相幫對方拍照，靠在一起確認照片，顯現完美身高差，讓粉絲超級羨慕。

不過高潮的還在後頭，他倆完鱷魚牙齒小遊戲，約定好如果女生贏了，就讓女生許一個願望由張基龍負責實現。然而沒想到女生第一次按，鱷魚嘴巴就掉下來，兩人當場傻眼，女生撒嬌「再一次、再一次」，他也體貼放水。

▲張基龍化身一日男友重現《WWW》經典對白。（圖／翻攝自Facebook／dingo.movie.kr）

第二次就真的是張基龍輸了，女生便希望他能化身《WWW》朴模建，幫女主角在皮膚上畫愛心說著台詞的樣子，他就邊握著女生白皙的手臂，接著輕聲溫柔地說，「今晚不準洗掉喔，因為愛心很珍貴...」還一邊對視著女方的雙眼，讓對方害羞到摀臉遮笑，說今天要包著愛心的地方洗澡。

網友看完超羨慕，留言「連看的人都覺得好心動」，甚至最後送女方回家，還給對方一個擁抱，引起女生尖叫。他的電影處女作《電影版 壞傢伙們》預計9月在韓上映，台灣則會在10月4日正式上映。

▼張基龍化身一日男友。（影片來源：Facebook dingo.movie.kr）