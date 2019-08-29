ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張基龍握女生手畫愛心：今晚不準洗掉！化身一日男友甜炸

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員張基龍主演的電視劇《請輸入檢索詞WWW》剛下檔，劇中大膽丟直球的告白總是讓粉絲超心動，如果他當你的一日男友呢？一位南韓女孩有幸成為女主角，重現劇中「朴模建」的經典對白，還握著女生的手畫出愛心，萬千劇迷看完直呼超羨慕：「我要當那女的！」

▲張基龍握住女生手畫愛心：今晚不準洗掉！化身一日男友甜炸。（圖／翻攝自Facebook／dingo.movie.kr）

▲張基龍握住女生手畫愛心：今晚不準洗掉。（圖／翻攝自Facebook／dingo.movie.kr）

請繼續往下閱讀...

知名影音平台Dingo為了幫張基龍宣傳新片《電影版 壞傢伙們》，也同時為了慰勞辛苦的一般上班族小資女，邀請張基龍擔任對方的一日男友，初次約會就到漢江野餐，邊吃著炸雞邊喝啤酒，還互相幫對方拍照，靠在一起確認照片，顯現完美身高差，讓粉絲超級羨慕。

不過高潮的還在後頭，他倆完鱷魚牙齒小遊戲，約定好如果女生贏了，就讓女生許一個願望由張基龍負責實現。然而沒想到女生第一次按，鱷魚嘴巴就掉下來，兩人當場傻眼，女生撒嬌「再一次、再一次」，他也體貼放水。

▲張基龍握住女生手畫愛心：今晚不準洗掉！化身一日男友甜炸。（圖／翻攝自Facebook／dingo.movie.kr）

▲張基龍化身一日男友重現《WWW》經典對白。（圖／翻攝自Facebook／dingo.movie.kr）

第二次就真的是張基龍輸了，女生便希望他能化身《WWW》朴模建，幫女主角在皮膚上畫愛心說著台詞的樣子，他就邊握著女生白皙的手臂，接著輕聲溫柔地說，「今晚不準洗掉喔，因為愛心很珍貴...」還一邊對視著女方的雙眼，讓對方害羞到摀臉遮笑，說今天要包著愛心的地方洗澡。

網友看完超羨慕，留言「連看的人都覺得好心動」，甚至最後送女方回家，還給對方一個擁抱，引起女生尖叫。他的電影處女作《電影版 壞傢伙們》預計9月在韓上映，台灣則會在10月4日正式上映。

▼張基龍化身一日男友。（影片來源：Facebook dingo.movie.kr）

推薦閱讀

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

Mina拍新歌MV恐慌發作！　「靠TWICE陪伴撐完」粉絲心疼喊：先養好身體

Mina拍新歌MV恐慌發作！　「靠TWICE陪伴撐完」粉絲心疼喊：先養好身體

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張基龍, 請輸入檢索詞WWW, 電影版壞傢伙們, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張基龍握女生手畫愛心：今晚不準洗掉！化身一日男友甜炸
  2. 亞莉安娜前未婚夫「分手4個月」又爆新戀情　這次把上清新「星二代女神」
  3. 三浦春馬擅用「晶晶體」：very可愛　寵台粉牽手女友視角♥
  4. 網私訊邀「陪老闆3小時」：地點在飯店！　宛宛兒一看價碼傻眼嗆爆
  5. 楊騰《幹大事》超Man索吻賴雅琪　擁抱和解外婆噴淚
  6. 白目記者問「你是上面還是下面的？」　出櫃男歌手怒了
  7. 髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦
  8. 胡歌：我演得了同性戀！　認真分析「攻受差別」笑翻網：你懂太多了
  9. 產後1個月！安以軒「真實身材」曝光…網一看全傻了：OMG
  10. 《用九》女主角是幌子？張軒睿親口說「真正愛的是阿忠」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366