千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

記者陳芊秀／綜合報導

泰國電視劇擅長灑狗血，而且時常翻拍舊劇，加入新時代元素再掀轟動，繼媳婦愛上婆婆《過界的愛》、姪子變性愛姑丈《吹落的樹葉》，又有老劇新拍造成話題！現正熱播中的新劇《地獄天使2019》，找來玉女演員Min（皮查雅瓦塔那蒙迪里）扮演個性迥異的雙胞胎，剛開播就出現色誘水電工的激情場面，顛覆清純形象驚呆觀眾。

▲泰劇再推灑狗血新劇《地獄天使2019》，Min一人扮演雙胞胎姊妹。（圖／翻攝自臉書／Ch7HD Drama Society）

《地獄天使2019》是翻拍22年前同名電視劇，描述離婚分開的雙胞胎，姊姊Neung和母親生活，個性放蕩、流連夜店和無數男人發生關係，妹妹Song個性溫柔、堅強，直到遇到當警察的Ard，妹妹被誤會是放蕩的姊姊，背了姊姊闖禍黑鍋，和警察男主角之間發生愛恨糾葛。

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▲《地獄天使2019》姊姊Neung家境優渥，個性放蕩。（圖／翻攝自YouTube／CH7）

▲工人來豪宅修冷氣，千金姊姊趁機勾引。（圖／翻攝自臉書／翻攝自YouTube／CH7）

Min出道以來形象清新，身為電視台台柱女星，平均一年一部代表作都獲得高收視，在新劇顛覆以往清純作風，罕見畫濃妝，扮演追求性愛歡愉的姊姊Neung。其中一幕是家中找師傅修冷氣，她見到維修工人是名猛男，支開佣人獨留2人在豪宅，見工人半裸修冷氣，坐在客廳喊「好熱啊」，拿起浴巾裹住身體，便把浴巾下的洋裝脫下，令人緊張無法直視，接著走近暗示「會修浴缸嗎」，趁對方沒注意，將脫下的洋裝、浴巾留下，色誘男方進浴室調情，一連串引火舉動，也將牽連到無辜的雙胞妹妹。

▲姊姊突然喊熱，浴巾一包，直接在客廳脫洋裝。（圖／翻攝自YouTube／CH7）

▲姊姊浴巾下一絲不掛，走近水電工身邊問「會修浴缸嗎？」（圖／翻攝自YouTube／CH7）

▲猛男水電工修完冷氣，轉頭看千金不在了，客廳地上是洋裝和浴巾。（圖／翻攝自YouTube／CH7）

▲3分鐘內獵到男人，姊姊泡在浴缸內露出勝利微笑。（圖／翻攝自YouTube／CH7）

《地獄天使》22年前由女星Ann主演，當時女主角還在念大學一年級，因為雙胞胎個性相差太大，加上故事衝擊性太強大，導致拍完暴瘦，但是夯劇激出好演技，她因戲奪得泰國電視金獎（Tv Gold Awards）最佳女主角，踏上視后之路。

Min一人演兩角，同時也是正反派，除了戲份吃重，最大看點是甩開清純女神包袱，和眾多男角上演激情糾葛，色誘水電工的畫面驚豔觀眾，在YouTube曝光已經超過73萬觀看次數，網友回應「這一幕將會成為傳奇」、「愛上壞姐姐」、「又美又性感，整個被撩爆啦！」

▲千金姊姊色誘水電工上床。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）