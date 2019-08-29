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亞莉安娜前未婚夫「分手4個月」又爆新戀情　這次把上清新「星二代女神」

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）曾與諧星彼得戴維森（Pete Davidson）有過婚約，但兩人最終仍分手。之後彼得持續「越級打怪」，先是把上英國女神凱特貝琴薩（Kate Beckinsale），如今再傳出最新的約會對象，是著名「星二代」女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）。

亞莉安娜（Ariana Grande）和彼特戴維森（Pete Davidson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞莉安娜曾和彼特戴維森有過婚約，兩人最終仍分手。（圖／達志影像／美聯社）

彼得戴維森和亞莉安娜分手後眾人以為他搭上小天后已經夠狂，沒想到他2月時與演出《珍珠港》、《決戰異世界》的45歲「英國女神」凱特貝琴薩被目擊十指緊扣約會照，這段相差20歲的戀情曝光後，兩人也越愛越高調，但仍在短短2個多月內宣告分手。

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▲▼彼得戴維森（Pete Davidson）和凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）。（圖／CFP）

▲彼得戴維森今年二月與相差20歲的凱特貝琴薩爆出戀情。（圖／CFP）

如今彼得戴維森再爆新歡，對象一樣來頭不小，正是在名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）新片《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）中，飾演曼森家族成員咪咪（Pussycat）24歲女星瑪格麗特庫利，她也是美國女星安迪麥杜維（Andie MacDowell）的寶貝小女兒。

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande）前未婚夫彼得戴維森（Pete Davidson），爆出與「星二代」女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）約會中。（圖／達志影像、CFP）

▲「星二代」女星瑪格麗特庫利，被爆是彼得戴維森的新女友。（圖／達志影像、CFP）

據外媒報導，兩人已經悄悄約會了幾個月，熱戀中的瑪格麗特庫利甚至想邀請男友彼得戴維森，一起出席威尼斯影展走紅毯。不過由於彼得戴維森先前幾段戀情都是轟轟烈烈卻又維持不久，也讓網友一面倒不看好這對「新情侶」的發展。

★圖片為版權照片，由達志影像、CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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彼得戴維森, Pete Davidson.亞莉安娜, Ariana Grande, 凱特貝琴薩, Kate Beckinsale, 瑪格麗特庫利, Margaret Qualley

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