使用盜版「不丟人」！林允爆「買自己盜版電影來看」　網傻眼：還敢講

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星林允因演出周星馳執導電影《美人魚》女主角一炮而紅，之後也與王大陸合作陸版惡作劇之吻《一吻定情》獲得極大迴響。日前她在節目上面對主持人提問「買A貨和用盜版軟體哪個更丟人」，竟回答「兩個都沒事」，甚至自爆「曾經買自己演的電影盜版」來看，引起網路上一片撻伐。

▲林允自爆曾買自己演的電影盜版。（圖／翻攝林允微博）

林允在節目上大談對盜版的看法，表示身邊很多朋友會在淘寶上買比較便宜的盜版軟體，沒有特別去苛責過，後被在場來賓追問，如果朋友上網用盜版來源看她的電影會怎麼做，竟自爆連她都曾經看過自己演的電影盜版，引起現場一陣驚呼。

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她被主持人質疑是沒有版權意識的人，連忙否認，並解釋：「因為我之前在國外，然後我自己電影又在上映，我看不了，就自己在淘寶上買了。」還表示盜版電影「看了挺不爽的，因為很模糊」，最後則強調這樣的行為是對創作者的不尊重。

▲網友撻伐林允。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

節目播出後，引來網路上一片譁然，批評她「妳可以買，但作為公眾人物在電視上這麼說不合適吧？」、「盜版不丟人？？？尊重一下工作者知識產權好嗎」、「這是蠢不是直爽」，甚至譏笑她「可能覺得自己傻傻的很可愛吧」。

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