網私訊邀「陪老闆3小時」：地點在飯店！　宛宛兒一看價碼傻眼嗆爆

記者李湘文／綜合報導

網紅宛宛兒有著直爽性格，因此受到不少粉絲喜愛，平時也常接到活動、主持邀約。然而，她最近卻收到一封私訊，內容是「有一位老闆想找您陪3小時」，讓她傻眼：「什麼鬼東西，不要鬧了！」

▲宛宛兒被邀「陪老闆」。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

宛宛兒PO出的私訊截圖中，對方先是表示有個「指定需要您的工作」，開價3萬元酬勞，希望可以私下討論細節。在宛宛兒回覆「？」後，對方才透露是一位老闆想找她陪3小時，「由於身分比較特殊，也不方便直接聯絡，所以透過我找上妳，地點會在台北市的飯店。」

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▲宛宛兒果斷打槍。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

不過，宛宛兒看完這段訊息，直接回覆打槍：「3小時？3萬！什麼鬼東西，不要鬧了！」她還把2人對話截圖都PO上臉書，讓所有粉絲都看到，並吐槽：「一早看到這個，不好意思，我真的笑了～」

▲宛宛兒吐槽對方「開這什麼數字」。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

看到私訊內容，不少粉絲跟著回應「歹年冬搞蕭郎」、「宛宛兒是缺那3萬的人嗎」、「身價沒有那麼低好嗎」、「少說也要30萬吧」。宛宛兒則再度回覆：「30萬我都不會想要，開這什麼數字，根本污辱我大面神！」狠狠打槍。