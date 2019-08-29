ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

網私訊邀「陪老闆3小時」：地點在飯店！　宛宛兒一看價碼傻眼嗆爆

記者李湘文／綜合報導

網紅宛宛兒有著直爽性格，因此受到不少粉絲喜愛，平時也常接到活動、主持邀約。然而，她最近卻收到一封私訊，內容是「有一位老闆想找您陪3小時」，讓她傻眼：「什麼鬼東西，不要鬧了！」

▲宛宛兒被邀「陪老闆」回嗆。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

▲宛宛兒被邀「陪老闆」。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

宛宛兒PO出的私訊截圖中，對方先是表示有個「指定需要您的工作」，開價3萬元酬勞，希望可以私下討論細節。在宛宛兒回覆「？」後，對方才透露是一位老闆想找她陪3小時，「由於身分比較特殊，也不方便直接聯絡，所以透過我找上妳，地點會在台北市的飯店。」

請繼續往下閱讀...

▲宛宛兒被邀「陪老闆」回嗆。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

▲宛宛兒被邀「陪老闆」回嗆。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

▲宛宛兒果斷打槍。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

不過，宛宛兒看完這段訊息，直接回覆打槍：「3小時？3萬！什麼鬼東西，不要鬧了！」她還把2人對話截圖都PO上臉書，讓所有粉絲都看到，並吐槽：「一早看到這個，不好意思，我真的笑了～」

▲宛宛兒被邀「陪老闆」回嗆。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

▲宛宛兒吐槽對方「開這什麼數字」。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

看到私訊內容，不少粉絲跟著回應「歹年冬搞蕭郎」、「宛宛兒是缺那3萬的人嗎」、「身價沒有那麼低好嗎」、「少說也要30萬吧」。宛宛兒則再度回覆：「30萬我都不會想要，開這什麼數字，根本污辱我大面神！」狠狠打槍。

推薦閱讀

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

Mina拍新歌MV恐慌發作！　「靠TWICE陪伴撐完」粉絲心疼喊：先養好身體

Mina拍新歌MV恐慌發作！　「靠TWICE陪伴撐完」粉絲心疼喊：先養好身體

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宛宛兒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張基龍握女生手畫愛心：今晚不準洗掉！化身一日男友甜炸
  2. 亞莉安娜前未婚夫「分手4個月」又爆新戀情　這次把上清新「星二代女神」
  3. 三浦春馬擅用「晶晶體」：very可愛　寵台粉牽手女友視角♥
  4. 網私訊邀「陪老闆3小時」：地點在飯店！　宛宛兒一看價碼傻眼嗆爆
  5. 楊騰《幹大事》超Man索吻賴雅琪　擁抱和解外婆噴淚
  6. 白目記者問「你是上面還是下面的？」　出櫃男歌手怒了
  7. 髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦
  8. 胡歌：我演得了同性戀！　認真分析「攻受差別」笑翻網：你懂太多了
  9. 產後1個月！安以軒「真實身材」曝光…網一看全傻了：OMG
  10. 《用九》女主角是幌子？張軒睿親口說「真正愛的是阿忠」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366