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三浦春馬擅用「晶晶體」：very可愛　寵台粉牽手女友視角♥

記者吳睿慈／台北報導

日本男演員三浦春馬29日首次帶著海外個人見面會來到台灣，他下午抽空接受台媒聯訪，難忘4年前訪台時的流行語「颱風來了就是要泛舟」，重現曾在節目《大學生了沒》模仿泛舟哥的場景，而他這次來台，同樣抱著好學不倦的精神，得知最近「晶晶體」在台流行，他誓言「晚上要在見面會用上」。

▲▼三浦春馬擅用「晶晶體」：very可愛　寵台粉牽手拍女友視角♥。（圖／記者吳睿慈攝）

▲三浦春馬學了一段中文與粉絲問候。（圖／記者吳睿慈攝）

三浦春馬好學不倦，記者會上不斷提問「台灣最近有什麼流行語嗎」，記者告訴他最近「晶晶體」盛行，只要是任何中、英文混合而成的句子，都會引起熱烈反應，比方說「very可愛」、「look一下」，他爽朗地大笑：「好，我會在見面會上使用。」

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▲▼三浦春馬擅用「晶晶體」：very可愛　寵台粉牽手拍女友視角♥。（圖／記者吳睿慈攝）

▲三浦春馬學以致用用「晶晶體」稱讚粉絲「very可愛」。（圖／記者吳睿慈攝）

見面會上，三浦春馬學以致用，嘴甜稱讚「Everyone very可愛」，就連看影片時，也稱讚劇中女兒稻垣來泉「very可愛」，逗得全場粉絲大笑，主持人也大讚「這是傳說中的晶晶體嗎？」除了分享私照，現場還進行他與粉絲的心電感應遊戲，全場700人只剩8人勝出，主辦只開放5個名額，但他大方表示「減少人數也太可憐了吧，那我們就8個都拍吧。」最後粉絲一一與他自拍，還有一名粉絲表示「想要女友視角的照片」，他便牽起女粉的手，令全場激動狂叫。

▲▼日星三浦春馬記者會。（圖／記者張一中攝）

▲三浦春馬對粉絲有求必應。（圖／記者張一中攝）

對粉絲的寵愛溢於言表，三浦春馬親自為粉絲特調珍珠奶茶，還抽出20個資料夾送給粉絲，每個粉絲上台都有求必應，給予大大的緊擁，當看見粉絲挺著大肚子到場，他震驚不已摸向寶寶，關心小孩何時出生，接著，一名男粉絲上場，他表示「女友在台下很喜歡你，可以一起上來嘛？」三浦春馬一口答應要求，福利大放送。

▲▼日星三浦春馬記者會。（圖／記者張一中攝）

▲三浦春馬受訪時透露未來想生一男一女。（圖／記者張一中攝）

2019年對於三浦春馬來說有許多初次嘗試，首次來台舉辦見面會，新戲《TWO WEEKS》首次挑戰爸爸角色，他坦言成了「女兒傻瓜」，未來想要有一男一女，「如果當爸的話，我想要在暑假帶小孩出去玩，屬於小孩應該體驗的事情應該都要體驗一下。」而他前年在英國短暫留學2個月，因為英文程度不好被輕視，但後來home stay的主人請他展現專長，「因為我有演音樂劇，我就唱了一首歌，當他們發現『他也是有夢想的』，對待我的態度就不一樣了，也讓我學到要適時表現自己。」這趟旅程令他收穫滿滿。

見面會尾聲，三浦春馬感謝到場的觀眾，「每位粉絲都是我的力量，請大家繼續支持我的工作，我會努力演戲、唱歌，希望帶給大家更多好作品。」相約下次見面。

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