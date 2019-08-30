連3部華語劇上檔「10大咖齊聚」　賈靜雯霸氣：看到我們就知道大製作

記者林奕如／台北報導

陶晶瑩在Netflix節目《真星話》訪問3部華語原創影集，包含《罪夢者》張孝全、賈靜雯、范曉萱、王柏傑、章立衡，《極道千金》劉以豪、劉奕兒，以及《彼岸之嫁》吳慷仁、黃姵嘉、林路迪，陶晶瑩笑問演員對大陣仗製作規格的想法，賈靜雯也率真秒回：「看到我們就知道是很大的製作了！」霸氣爆棚碾壓全場。

▲《罪夢者》上排-章立衡、王柏傑，下排-賈靜雯、張孝全、范曉萱。（圖／Netflix提供）

現場也玩起劇中角色猜謎，當《罪夢者》主演分享每個角色的特質時，吳慷仁笑說王柏傑就是風流帥玩咖首選，王柏傑回憶起他在這部戲的大尺度演出，是在當天開拍時接收到導演陳映蓉的現場意見，因為高度信任導演，決定臨陣提槍上陣。他也說到，自己被演出危險大姐頭一角的范曉萱嚇得直發抖，評分狠度10分，竟給到12分破表。

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▲《彼岸之嫁》吳慷仁、黃姵嘉。（圖／Netflix提供）

吳慷仁點頭遠飛馬來西亞拍攝的原因，就是製作團隊混合東西方元素的劇本征服了他，他的精湛演技還讓同劇演員大喊「你不是人」。劉以豪和劉奕兒則是合作《極道千金》，劉以豪坦白地說，過去偶像劇可能常有不合理的尷尬劇情，或是為了收視率連演吻戲好幾天。但這次過程很舒服自然，劉奕兒回想曖昧戲碼時，還咽了口水。

▲《極道千金》劉以豪、劉奕兒。（圖／Netflix提供）

本來以為自己可能會有動作演出的劉以豪，可惜地說自己飾演的是一個對明星身份感到厭倦的當紅偶像，沒有演出半個武打動作，反而是劉奕兒大展好身手，頻頻耍狠、與男生打架也沒在怕。