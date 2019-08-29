記者蕭采薇／綜合報導

以YouTuber身分開始受到矚目，進而踏入歌壇的24歲澳洲美男特洛伊希文（Troye Sivan），擁有一雙深邃藍眼，清新精緻的五官讓大票女性一眼淪陷，但他早在2013年就公開出櫃，目前也與男模雅各（Jacob Bixenman）擁有穩定中。不過近來他受訪時被白目記者冒犯，讓特洛伊希文忍不住在推特發聲。

▲特洛伊（右）和男友雅各（左）穩定交往中。（圖／翻攝自IG）

特洛伊希文在推特轉發一則自己接受紐西蘭雜誌的報導，他直接表明：「雖然我沒有阻止這位記者，但我仍因為這些侵略性、奇怪且無用的問題感到冒犯。」在這片中可看到，記者一開始先問特洛伊希文：「聽得懂我的紐西蘭（Kiwi）口音嗎？」之後就是一連串無理的問題。

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▲特洛伊發文表示受到記者冒犯。（圖／翻攝自推特）

包括「你喜歡唐納川普嗎？」、「你覺得小賈斯汀性不性感？」、「你比較喜歡亞莉安娜還是泰勒絲？」甚至是「既然你很愛尚恩曼德斯，你的男友雅各會允許你跟他偷情嗎？」以及「你是上面的還是下面的？」

▲特洛伊擁有花美男外表，一雙藍眼睛更是他的招牌。（圖／Live Nation Taiwan提供）

這些挖人隱私，或是極具爭議可說是「挖坑給他跳」的問題，特洛伊希文雖然當時都巧妙性避談，但仍透過推特表示「受到冒犯」。粉絲也相當心疼，難過地表示：「就算特洛伊是一名出櫃男同志，也不代表他需要和你分享這麼私密的事情，這是非常無禮且不尊重人的行為。」

▲特洛伊（右）和男友雅各（左）穩定交往中。（圖／翻攝自IG）