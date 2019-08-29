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韓國瑜看過來！　李晶晶現身示範「晶晶體」：我很surprise

記者翁子涵／台北報導

第一屆康泰納仕社群風格名人獎今在華山Legacy舉辦頒獎典禮，李晶晶、孫盛希、鬼鬼、曾菀婷都盛裝出席，名媛李晶晶的「晶晶體」說話方式，近來因高雄市長韓國瑜又翻紅，她大方笑說有關注到此事，「其實最近常常在媒體新聞看到，我自己覺得很surprise，也蠻有趣的。」

而她的好姊妹蕭亞軒日前40歲生日，並公開與交往2年、小16歲的男友黃皓戀情，談及對蕭亞軒男友的評價？李晶晶說：「以前就看過，其實我覺得不管怎麼樣，就是當朋友的話當對她好、個性好，我就會很開心。」

▲▼李晶晶出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

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▲李晶晶坦言有關注到「晶晶體」一事。（圖／記者張一中攝）

日前被拍到打包演員布魯斯回家過夜的鬼鬼，今被問及此事，她低調避談，媒體再追問也曾和她傳緋聞的玉澤演和布魯斯要選誰？鬼鬼苦笑回：「布魯斯，因為我們語言一樣」，她更自嘲今天的穿搭是「甜不辣」風格，甜而不辣，一番話逗笑全場。

▲▼吳映潔出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

▲吳映潔避談緋聞。（圖／記者張一中攝）

曾菀婷今身穿粉色長洋裝，仙氣逼人，胸口雖小開洞頗有心機，但顯得相當保守，她笑說：「今天想走嫦娥路線，中秋節快到了，就想要飄逸一點」。

▲▼孫盛希出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

▲孫盛希盛裝出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

▲▼曾莞婷出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

▲曾莞婷仙氣逼人。（圖／記者張一中攝）

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