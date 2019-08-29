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LULU雙料入圍喜收阿達祝賀！　認了最怕槓龜「會很尷尬」

記者翁子涵／台北報導

第54屆金鐘獎入圍名單公布，Lulu靠著《綜藝大熱門》和ETtoday《聲林之王》，雙料入圍綜藝節目主持人獎，她今出席第一屆康泰納仕社群風格名人頒獎典禮，一身大紅色洋裝的她，笑說：「就是要傳達喜氣洋洋4個字，因為要迎來勝利」。

▲▼LULU出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

▲LULU出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

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LULU和吳宗憲、陳漢典主持的《綜藝大熱門》，在金鐘將自己對打ETtoday《聲林之王》，被問及會否感到尷尬？她笑說：「沒有，我比較怕5個獎項入圍2項，然後都還沒有中比較尷尬，其中任何一個得獎，我覺得都很都好啊，但是都沒有中就比較糗了。」

▲▼LULU出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

▲LULU今年雙料入圍金鐘綜藝節目主持人獎。（圖／記者張一中攝）

她日前和交往4年的阿達宣告分手，沒了愛情滋潤，事業卻蒸蒸日上，被虧是否恢復單身運勢大開？LULU表示：「是大家不嫌棄，一直都很好，應該跟那個（分手）沒有關係啦！」至於舊愛阿達有無傳訊恭喜？LULU笑認有收到祝賀訊息，「我們一直都有在聯絡，畢竟我們不是周興哲那首歌《以後別做朋友》，我們還是朋友」。

▲▼LULU出席第一屆康泰納仕社群風格名人獎。（圖／記者張一中攝）

▲LULU認了有收到阿達祝賀訊息。（圖／記者張一中攝）

談到屆時金鐘獎紅毯要跟《綜藝大熱門》還是ETtoday《聲林之王》的主持群走？LULU則說目前還在思考，接著更搞笑說：「也有可能一直走，在紅毯很秋，因為進去裡面就沒有辦法秋了」。

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