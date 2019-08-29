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胡歌：我演得了同性戀！　認真分析「攻受差別」笑翻網：你懂太多了

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星胡歌自出道以來演過多部人氣電視劇，包含《琅琊榜》、《仙劍奇俠傳》等，奠定了一線演員的地位。 他之前的一段訪談被翻出來討論還上了熱搜榜，影片裡被問到能不能接受演同性戀角色，他不但大方地回覆「我演得了」，並認真分析了「攻受差別」，笑翻一大票網友。

▲胡歌之前的訪談被翻出來熱烈討論。（圖／CFP）

▲胡歌之前的訪談被翻出來熱烈討論。（圖／CFP）

胡歌在該段影片訪談裡，被問及能不能接受演「比較『異質』的角色，例如同性戀」，他馬上回答：「我覺得我演得了。」被追問是指哪方面的，他笑著反問是指「攻和受，1和0是嗎？」，讓在場的工作人員笑開懷。接著他便自顧自地分析起了攻與受的差別，表示：「受比較好演，攻在外表上看起來沒有太多標幟性的東西，難模仿。」並稱自己「還不太了解他們的世界」，最後則強調真的要演的話，是完全不會介意的。

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▲胡歌表示自己能接受演同性戀。（圖／CFP）

▲胡歌表示自己能接受演同性戀。（圖／CFP）

採訪的片段一被翻上來，便引起網友瘋狂轉發討論，留言「胡歌老師懂太多了吧」、「我太想看你演了」、「不了解但不介意，真的是態度很好的演員」，「老胡真的有夠可愛」。

►胡歌分析攻受影片看這裡

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