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產後1個月！安以軒「真實身材」曝光…網一看全傻了：OMG

記者許皓婷／綜合報導

安以軒和澳門百億CEO陳榮煉2017年結婚，2人婚後努力做人，終於在7月18日迎接兒子「66」到來，相隔一個多月，她29日在微博發文正式復工，並開心分享自己染的新髮色，還有全身照，恢復神速的好身材更是讓網友看了驚呼：「這像是生過小孩的嗎」。

▲安以軒產後身材恢復神速。（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲安以軒產後身材恢復神速。（圖／翻攝自微博／安以軒）

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▲安以軒剛迎來兒子「66」誕生。（圖／翻攝自微博／安以軒）

安以軒7月剛生產完，相隔一個月，她29日在微博發文：「今天陳太&66麻麻休息～換安小姐上班。」更開心直呼：「終於可以染髮了！」只見她將髮色染成一頭淺咖啡，配上大捲髮，模樣甜美，她更曬出全身照，雖然才剛生完寶寶，但她身材依舊姣好，一雙美腿非常纖細，曲線更是凹凸有致。

而安以軒產後一個月的身材曝光後，引來大票網友驚呼：「這像是生過小孩的嗎？身材太好了吧」、「太瘦了吧我的天」、「這個身材恢復的也太好了吧」、「哇！生完等於沒生」。

▲安以軒產後身材恢復神速。（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲安以軒產後身材恢復神速。（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲安以軒產後身材恢復神速。（圖／翻攝自微博／安以軒）

▲安以軒產後1個月，身材恢復神速。（圖／翻攝自微博／安以軒）

事實上，安以軒曾透露自己雖然在懷孕期間胖了8公斤，但卸貨後短短一週，就瘦了約6公斤，體重更是火速恢復到產前身材，升格為新手媽媽的她也大讚兒子長得很好看，老公更是貼心全程陪伴：「謝謝66拔拔主動進產房的全程陪伴，讓我不那麼緊張，而這些天也睡眠不足的親力親為貼心照顧著我們母子。」

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