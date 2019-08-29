硬闖泰勒絲豪宅大門被活逮　狂粉被逮喊冤：她說要和我結婚！

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）剛被富比士選為2019年收入最高的女歌手，事業、愛情兩得意的她，多年來卻一直飽受瘋狂粉絲的騷擾。近來又有一名狂粉試圖闖進泰勒絲位於羅德島的豪宅，並大言不慚地表示：「我是為了和她結婚而來的。」

▲泰勒絲再度被瘋狂粉絲騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

據外媒報導，28日早上，一名瘋狂粉絲在泰勒絲位於羅德島的豪宅外被逮捕。他當時試圖闖進泰勒絲住所的大門，儘管身上並沒有攜帶武器，該名男子還是因此被捕。他向警方表示，自己曾與泰勒絲通過電話，對方答應求婚，「我是為了和她結婚而來的。」最終他被送往醫院，接受心理疾病評估。

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▲泰勒絲剛被選為「全球收入最高女歌手」。（圖／CFP）

這不是泰勒絲第一次遇到瘋狂粉絲，在2017年就有一名29歲的男子，不但曾在2016年12月到泰勒絲的家中，狂按電鈴要求見偶像，在被拒絕後，就一直跟蹤泰勒絲，在數次被警告後，他依然我行我素，而且還4度被抓到出現在泰勒絲的住家附近。

▲泰勒絲以寵粉出名，卻也常常受到瘋狂粉絲騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

該名瘋狂歌迷之後還打電話到給泰勒絲的經紀公司，在短短2星期內打了59通電話，讓泰勒絲不堪其擾，最後報警處理，該名男子在6日因跟蹤以及非法入侵遭到逮捕，法院也發出禁制令，禁止他再次接近泰勒絲。

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