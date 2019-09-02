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八三夭阿電被虧「以前買週刊，現在上週刊！」　藏勵志故事

記者關韶文／台北報導

邁入第12年的《搖滾台中》，將在9月7日、8日登場，《ETtoday星光雲》記者前進練團室突擊，表演團體八三夭和P!SCO正在如火如荼練團中，沒想到差點被「台中快問快答」考倒了！

▲▼八三夭、P!SCO。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 八三夭絞盡腦汁為贏得比賽。（圖／記者吳杰澄攝）

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▲▼八三夭、P!SCO。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ P!SCO賭上曝光機會接受考驗。（圖／記者吳杰澄攝）

八三夭和P!SCO賭上曝光機會，接受《ETtoday星光雲》考驗，爭取成為最了解台中的團體有機會獲得片尾的演唱機會。最勵志的是，八三夭團員阿電每年都參與《搖滾台中》，過去是現場工作人員的他，12年後竟能登台演出，算是順利圓夢，不過被記者秒虧說：「就跟以前買週刊、現在上週刊一樣！」

八三夭阿電被虧「以前買週刊，現在上週刊！」　藏勵志故事(圖／記者吳杰澄攝）

八三夭阿電被虧「以前買週刊，現在上週刊！」　藏勵志故事(圖／記者吳杰澄攝）

▲ 八三夭、P!SCO為搖滾台中積極練團。（圖／翻攝自影片）

成團10年P!SCO則是和《搖滾台中》有著10年的演出緣分，他們開心表示，「我們最喜歡搖滾台中了！音樂不散，承諾不變！免費入場，大家作夥來，而且這是我們P!SCO第10次的搖滾台中！」
2019《搖滾台中》音樂季將於9月7日、8日在台中文心森林公園圓滿劇場登場，一連兩天來自11國表演團體演出，給粉絲滿滿的音樂能量，搖滾迷們千萬別錯過這場年度盛會。
 

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