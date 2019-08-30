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許凱自爆體重75公斤「公司禁PO照片」：已經脫粉很多了！

記者林奕如／台北報導

許凱在新劇《烈火軍校》裡擺脫高冷形象，飾演瀟灑富家子弟顧燕幀，更和《招搖》白鹿再組CP，兩人在軍校裡展開一段純戀。他軍裝造型帥氣，被說是「顏值巔峰」，他在專訪時表示拍攝期間沒什麼感覺，現在看覺得還挺帥的，想超過角色帥度的話必須得減肥，自爆現在體重有150斤（75公斤）。

▲《烈火軍校》許凱、白鹿二次合作再組「真香CP」 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《烈火軍校》許凱、白鹿二次合作組成「真香CP」 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

他劇中角色顧燕幀幼稚、自戀又愛戲弄謝襄（白鹿 飾），不只挖白鹿鼻孔、洗廁所玩水潑得魔王教官林佑威全身濕，還穿衣服洗澡等各種超中二「屁孩行為」，帶給觀眾滿滿樂趣，更被網友直指：「是許凱本色演出吧！」許凱聽聞笑回：「還好吧，我本人比較高冷！」認為富察傅恆（《延禧攻略》角色）、厲塵瀾（《招搖》角色）、顧燕幀和自己的相似度只各佔10%而已。

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▲《烈火軍校》許凱、白鹿二次合作再組「真香CP」 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲許凱穿上軍裝帥度爆表 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

不過角色穿軍裝帥度十足，許凱委屈說公司裡的人要他最近少PO照片：「怕粉絲喜歡上了顧燕幀，一看你就又脫粉了。」問及會不會擔心？許凱直率回覆：「不會啊，因為已經爬了（脫粉）很多，我都知道。」坦承自己都會看粉絲留言，感謝粉絲追隨的同時，對於粉絲「脫粉」也很輕鬆面對，認為「年輕嘛，多談戀愛其實挺好的，也可以嘗試喜歡不同的人。」

▲《烈火軍校》許凱、白鹿二次合作再組「真香CP」 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲許凱喊話想和偶像鞏俐演戲 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

許凱與女主角白鹿再組「真香CP」，為了獲取白鹿芳心，會貼心照顧，還在夜裡彈琴、放煙火表白，誇張表達愛意讓整個軍校的人都知道，許凱還向同樣在軍校裡帥氣多金的情敵李程彬柔情喊話「你能不能離她遠一點？」可愛又稚氣的互動廣受觀眾喜愛。二度合作白鹿，被問還有想合作女演員？許凱說，特別想和心目中偶像鞏俐演戲。

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

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關鍵字

許凱, 白鹿, 招搖, 搖瀾CP, 烈火軍校

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