楊騰《幹大事》超Man索吻賴雅琪　擁抱和解外婆噴淚

記者林奕如／台北報導

八大《一起幹大事》30日播出最後一集，劇中邱宇辰所成立的幹大事天團在暑假結束前，完成最後一個任務，替好友楊騰與飾演外婆的王滿嬌解開心結，婆孫和解戲碼催淚動人，並找出失蹤多年妹妹。另一方面，他與賴雅琪戀情將開花結果，超man索吻也將曝光。

▲楊騰劇中與賴雅琪戀情將開花結果。（圖／八大提供）

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楊騰戲中深情告白賴雅琪，讓苦等已久的粉絲喊：「終於要在一起了。」私下他透露國中與心儀女生告白經驗，表示一開始約女生在教室外緊張到一直轉移話題，直到後來決定鼓起勇氣向對方告白，對方卻只回：「考慮一下。」沒想到最後得知，女生選擇跟同班另一位男生在一起，賴雅琪聽後回應：「我真的超佩服敢告白的人。」

▲《一起幹大事》迎來大結局。（圖／八大提供）

迎來大結局，邱宇辰有感而發：「這是一個很棒的劇組，雖然拍到尾聲有點不捨，但我相信大家都已經呈現最美好的一面給觀眾，也成功讓觀眾印象深刻，大家辛苦了。」賴雅琪不捨的說：「大家感情好，直到拍最後一場戲都還會想，以後就聽不到邱宇辰或其他演員聲音了，真的很感傷。」邱九儒表示：「藉由這次學到很多，很開心就像殺青、劇播畢就像完成一個任務，也會更期待下一部作品。」