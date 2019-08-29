記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星孫怡主演《因為遇見你》、《人生若如初相見》等夯劇，展現精湛演技成為陸劇女神，2016年公開認愛男星董子健，兩人2017年透過男方經紀人承認已經結婚，同年生下女兒「大福」。沒想到她近日當人妻2年，其實還沒有領證，29日罕見為此發文回應了！

▲孫怡和董子健認愛結婚。（圖／翻攝自微博／孫怡）

請繼續往下閱讀...

▲孫怡結婚2年並生下女兒「董大福」，近日突然被傳沒領證。（圖／翻攝自微博／孫怡）



孫怡PO文「總有一些yxh（營銷號）好像住在我家床底下似的。小朋友們，我們要努力生活成為更好的自己。相信付出會有回報的，愛你們。」她婚後依舊低調，突然被傳和老公沒領證，留言串忍不住再回「她們總扒拉我」，難掩內心怒氣，令粉絲則不斷湧來力挺「我們給妳討回公道」、「姐姐好剛啊！」

▲孫怡嗆造謠者：「好像住在我家床底下似的。」（圖／翻攝自微博／孫怡）

▲粉絲力挺偶像，孫怡再回：「她們總扒拉我」。（圖／翻攝自微博／孫怡）



隨後有網友曬出照片，透露2017年目擊孫怡和董子健去登記結婚領證，「人家領證還被我偶遇了好嗎」，謠言因此火速粉碎。

▲網友曬出2年前目擊孫怡、董子健辦登記。（圖／翻攝自微博／孫怡）