ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／周明璟「沒結婚就嫁給你」隔15年成真！　羞曝童話相遇過程

記者林彥君／專訪

40歲的前主播周明璟在2年前和F1賽車工程師男友登記結婚，近日更宣布懷了龍鳳胎6個月，其實周明璟和老公婚前是相識15年的好朋友，直到3年前才決定交往，周明璟向《ETtoday星光雲》透露兩人的相識過程，而彼此的玩笑話也成為童話故事的結局。

▲▼周明璟。（圖／周明璟提供）

▲周明璟2年前和老公結婚。（圖／周明璟提供）

周明璟15歲跟著父母移民加拿大溫哥華，在20歲時透過朋友介紹認識老公，雙方互有好感但都沒說開，她在26歲時返台工作，老公則是到英國擔任F1賽車工程師，仍持續聯繫。周明璟不好意思地說：「小時候曾開玩笑，如果等到我們40歲，你我都還沒有結婚，我們就湊一對吧！」緣分也讓他們再次相遇。

請繼續往下閱讀...

▲▼周明璟 。（圖／周明璟提供）

▲周明璟和老公出遊。（圖／周明璟提供）

一直是朋友眼中的工作狂的周明璟，2015年她給自己放了一周假期到英國旅遊，於是問老公能否借住，當時的關係還是純友誼，住宿時她也未多想，「住他家很安全，真的把他當朋友，在那2、3天他誠心地招待，讓我覺得『如果有可能』也不錯。」周明璟強調，住宿的那幾晚真的沒有發生什麼事！

她很喜歡哈利波特，在英國時老公帶周明璟到哈利波特的片場參觀，和小朋友一起排隊，拿著闖關護照將小冊子蓋滿鋼印，「看著他很用力蓋章，其實他已經去過很多次，但他還是願意幫我，小小的舉動讓我覺得好貼心。」就是這一幕，她動心了，那句喜歡就是說不出口。

▲▼周明璟 。（圖／周明璟提供）

▲周明璟懷孕仍四肢纖細 。（圖／周明璟提供）

離開前老公送周明璟到機場，才互相道別就收到老公的訊息，「他跟我告白，寫了封簡訊給我，意思是對我一直都有好感，15年來一直是。」周明璟當下沒好氣的回：「你一定是在國外太孤單、太寂寞，不要想太多。」直接發了對方「好人卡」。

事後她和姊妹滔分享被罵慘，回想相處的那幾天，覺得自己好殘忍，2周後終於鼓起勇氣傳簡訊回應：「我們從以前都一直錯過彼此，要不要給彼此一次機會？」後來維持2年的遠距離戀愛，兩人一年飛到對方的國家次數至少7次，每天語音聊天，努力經營關係，最後決定步入婚姻。

推薦閱讀

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周明璟

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 硬闖泰勒絲豪宅大門被活逮　狂粉被逮喊冤：她說要和我結婚！
  2. 前男友「威脅外流不雅影片」被判無罪！　具荷拉怒上訴：他需要更嚴厲的處罰
  3. 于正砲轟SpeXial易恩：以為你是天皇巨星？　爆拍《烈火軍校》耍大牌遭換角
  4. 專訪／周明璟「沒結婚就嫁給你」隔15年成真！　羞曝童話相遇過程
  5. 男星打工做人體實驗　試藥賺10萬元...心酸曝下場
  6. 大神楊洋終於脫口罩見人！《全職》結局有洋蔥　網友心疼紅了眼眶
  7. 爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降
  8. 分屍女鬼現身爸生前告別式　焦曼婷噴演技道別…台下臨演也哭了
  9. 《101》崔秉燦台北見面會全場可擊掌！韓粉忌妒：韓國都沒有
  10. 李小璐怒譙「惡有惡報」對話截圖曝光！　網驚「女兒改姓名」爆離婚賈乃亮

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366