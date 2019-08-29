專訪／周明璟「沒結婚就嫁給你」隔15年成真！　羞曝童話相遇過程

記者林彥君／專訪

40歲的前主播周明璟在2年前和F1賽車工程師男友登記結婚，近日更宣布懷了龍鳳胎6個月，其實周明璟和老公婚前是相識15年的好朋友，直到3年前才決定交往，周明璟向《ETtoday星光雲》透露兩人的相識過程，而彼此的玩笑話也成為童話故事的結局。

▲周明璟2年前和老公結婚。（圖／周明璟提供）

周明璟15歲跟著父母移民加拿大溫哥華，在20歲時透過朋友介紹認識老公，雙方互有好感但都沒說開，她在26歲時返台工作，老公則是到英國擔任F1賽車工程師，仍持續聯繫。周明璟不好意思地說：「小時候曾開玩笑，如果等到我們40歲，你我都還沒有結婚，我們就湊一對吧！」緣分也讓他們再次相遇。

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▲周明璟和老公出遊。（圖／周明璟提供）

一直是朋友眼中的工作狂的周明璟，2015年她給自己放了一周假期到英國旅遊，於是問老公能否借住，當時的關係還是純友誼，住宿時她也未多想，「住他家很安全，真的把他當朋友，在那2、3天他誠心地招待，讓我覺得『如果有可能』也不錯。」周明璟強調，住宿的那幾晚真的沒有發生什麼事！

她很喜歡哈利波特，在英國時老公帶周明璟到哈利波特的片場參觀，和小朋友一起排隊，拿著闖關護照將小冊子蓋滿鋼印，「看著他很用力蓋章，其實他已經去過很多次，但他還是願意幫我，小小的舉動讓我覺得好貼心。」就是這一幕，她動心了，那句喜歡就是說不出口。

▲周明璟懷孕仍四肢纖細 。（圖／周明璟提供）

離開前老公送周明璟到機場，才互相道別就收到老公的訊息，「他跟我告白，寫了封簡訊給我，意思是對我一直都有好感，15年來一直是。」周明璟當下沒好氣的回：「你一定是在國外太孤單、太寂寞，不要想太多。」直接發了對方「好人卡」。

事後她和姊妹滔分享被罵慘，回想相處的那幾天，覺得自己好殘忍，2周後終於鼓起勇氣傳簡訊回應：「我們從以前都一直錯過彼此，要不要給彼此一次機會？」後來維持2年的遠距離戀愛，兩人一年飛到對方的國家次數至少7次，每天語音聊天，努力經營關係，最後決定步入婚姻。