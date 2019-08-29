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于正砲轟SpeXial易恩：以為你是天皇巨星？　爆拍《烈火軍校》耍大牌遭換角

記者李湘文／綜合報導

大陸編劇兼製作人于正以《笑傲江湖》、《延禧攻略》等作品聞名，最近正在宣傳軍校題材的新戲《烈火軍校》，29日突然爆料劇中演員曾換過角，原因是本來談好演出的SpeXial成員易恩「耍大牌」，驚人發言引起議論。

▲于正轟SpeXial易恩耍大牌。（圖／翻攝自微博／于正1978、易柏辰_Ian）

▲于正點名砲轟SpeXial易恩。（圖／翻攝自微博／于正1978、易柏辰_Ian）

于正近日在微博PO出《烈火軍校》宣傳照，但劇中7名主角只有白鹿、許凱、李程彬、劉潤南、劉思博入鏡，缺少了蒙恩和王一哲。于正為此向粉絲解釋：「因為之前定的朱彥霖耍大牌被換掉了，所以臨時請了蒙恩來救火，照片還是以前的，只能P掉發給大家，城門失火殃及池魚所以連王一哲也～敬請諒解！」話中爆出曾有演員被換角的八卦，立刻引發網友熱議猜測。

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▲于正轟SpeXial易恩耍大牌。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲于正發文暗示有演員「耍大牌被換掉」。（圖／翻攝自微博／于正1978）

對此，疑似易恩身邊的人員在網路上發文回應：「我們不是大牌，真的耍不起來，我們也不配。飛過來進了組才發現之前給的所有人物小傳和項目介紹都是假的，我們有自知之明不敢挑剔，但是我們也不想這樣讓藝人被欺騙著拍戲鑲邊。」該名人員表示，就算戲以後紅了也不後悔，「至少我們沒有任何欺騙行為，該怎麼樣就是怎麼樣。」

▲于正轟SpeXial易恩耍大牌。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲疑似工作人員代易恩澄清。（圖／翻攝自微博／于正1978）

然而，于正似乎被這篇發文激怒，28日再度發文，這回更直接tag易恩帳號，公開挑明了身分，並砲轟：「有些事本來想忍過了就算了，不想給18線的小藝人炒作，所以提到他的事時都是一筆帶過，沒有指名道姓，但偏有造謠的人想來蹭熱度。」他強調，根本沒必要寫假劇本把一個不紅的藝人騙來，「劇組這麽傻，花了那麽多錢把你從外地運到橫店，給你假劇本，讓你拒演然後蒙受損失？」

于正指控，是易恩那邊耍大牌、出爾反爾，「這個藝人的經紀人極度巴結我就為求一個角色，定了之後各種藉口不簽約，但信誓旦旦說沒問題，所以劇組承擔了機票，按他的身材做了戲服，甚至請名攝影師拍了宣傳照，然後藝人上了一次課不上了，要求加戲，定妝到一半不給動頭髮，說前一部劇連戲了，不能動，這些訊息都是之前我們不知道的。」他承認，給易恩的角色確實小，但劇本早就給了，「說我用假劇本騙他來真是笑話了，你以為你是天皇巨星啊？」

▲于正轟SpeXial易恩耍大牌。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲于正轟SpeXial易恩耍大牌。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲于正接連發文，點名罵易恩。（圖／翻攝自微博／于正1978）

對此，易恩本人並未做出回應，但有幾位工作人員跳出為他澄清「不是假劇本，是被替換了角色，本來談好的是A角，卻給了個B角」、「是我們看不起角色嗎？是我們到了劇組，發現給的人物以及項目跟原先說的不符」。網友則分成兩派，有人挺于正「現在的蒙恩明顯帥多了」、「欣賞于老師的個性」；但也有人質疑「劇殺青了那麼久怎麼不說」、「肯定在炒作，還要拉上演員背黑鍋」。

▲于正轟SpeXial易恩耍大牌。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲于正轟SpeXial易恩耍大牌。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲易恩方面反駁于正說法。（圖／翻攝自微博／于正1978）

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