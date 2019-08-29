素顏倒垃圾被導演相中！影后黛安克魯格出演《雙面特務》

記者許逸群／綜合報導

懸疑間諜片《雙面特務》由以色列金獎導演尤瓦阿德勒執導，《國家寶藏》黛安克魯格、《黑豹》馬丁費里曼主演，電影描述黛安克魯格飾演一名從以色列赴伊朗調查核武計畫的女特務。黛安為了貼近這個角色「不能引人注目」的處境，拍攝前忍痛將自己一頭亮麗金髮染成深棕色，還爆料導演選角的關鍵。

▲▼黛安克魯格出演《雙面特務》。（圖／威視電影提供）

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黛安克魯格表示，導演的選角原因，竟是一張她被刊登在八卦雜誌上大素顏的「倒垃圾照」！此外，黛安在新片中還有不少喬裝戲碼，其中一個大腹便便的孕婦造型其實暗藏玄機，原來去年在拍攝電影同時，這個假孕肚其實早就藏有她與《陰屍路》十字弓男星戴瑞「愛的結晶」，讓眾人直呼超巧。

▲黛安克魯格在電影中有不少喬裝戲碼。（圖／威視電影提供）

導演尤瓦表示，黛安的角色在電影中有相當吃重的戲份，許多畫面幾乎是她的獨角戲，所以必須找到一個在鏡頭前有擁有強烈吸引力及個人魅力的演員，「我看完雜誌上的照片後，相信黛安是我唯一選擇！」且黛安穿上伊朗當地服裝也相當適合，再次證明導演的眼光。電影將於本周五（8/30）起全台上映。

▲《雙面特務》劇照。（圖／威視電影提供）