《101》崔秉燦台北見面會全場可擊掌！韓粉忌妒：韓國都沒有

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團VICTON的成員崔秉燦，因參加大型選秀節目《PRODUCE X 101》翻紅，宣布即將來台開見面會，地點、票價與福利都出爐，最貴A區售價為台幣3980，可以全場擊掌，還有合照與簽名福利，讓韓粉大呼，「連韓國都沒有！」

▲《101》崔秉燦即將來台會粉絲。（圖／海樂提供）

崔秉燦參加《PRODUCE X 101》因深邃酒窩、陽光開朗的模樣被看見，人氣居高不下，然而在最後一次淘汰賽，準備要選出進入最後一集直播決賽的名單時，他因健康為由退賽，經紀公司Plan M娛樂表示，秉燦因患有慢性阿基里斯肌腱炎，加上心理壓力，病情越來越嚴重，於是與他討論後，決定退賽。

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▲崔秉燦見面會票價分兩種。（圖／海樂提供）

經過長達3個月的休養，秉燦的身體狀況好轉，經紀公司也安排進行亞洲巡迴見面會，宣布將以個人身分舉辦「CHOI BYUNGCHAN TAIPEI FAN MEETING [Be Shining : 燦]」，時間訂於9月28日（六），在台北ATT SHOW BOX大直館與粉絲見面，連韓國本地都還沒舉辦，讓韓粉超嫉妒。

▲崔秉燦來台見面會全場可擊掌，福利公開。（圖／海樂提供）

票價總共分2種，A區為新台幣3980、B區則是2980元，另有身障席1990元。主辦單位宣布全場都能擊掌，但唯有A區100名粉絲能享有簽名會、200名粉絲能團體合照，預計於9月8日（日）下午2點在KKTIX開賣。