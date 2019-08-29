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李小璐怒譙「惡有惡報」對話截圖曝光！　網驚「女兒改姓名」爆離婚賈乃亮

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星李小璐2017年底被爆和饒舌歌手PG ONE過夜，和賈乃亮爆出婚變，甚至傳出離婚謠言。她近日在朋友圈發文「惡有惡報」，被聯想是和黃毅清販毒被逮事件有關，不過截圖曝光，又引發女兒甜馨改名換母姓的好奇。

▲▼李小璐微信截圖疑似曝光，簽名引發揣測。（圖／翻攝自微博／娛界大叔）

▲李小璐在黃毅清（右）被捕當日，PO文「惡有惡報」引起關注。（圖／翻攝自微博／李小璐、娛界大叔）

李小璐陷入和PG ONE的過夜風波時，黃毅清出聲指出軌事件是實錘，並加入爆料行列，引發議論，時隔2年，男方陸續因網路散播不實言論、吸毒販毒被警方查辦，她在逮捕案當日發文「惡有惡報！」也引來眾人推測是諷刺對方。

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此外，李小璐一張疑似微信截圖曝光，個性簽名欄位寫著「一個人若不能在內心找到安寧，恐怕在哪裡也無濟於事～李愛奕涵」，令部分網友推測，已經為女兒賈雲馨改名「李奕涵」，由於她和賈乃亮數度傳出離婚，再度引來各方揣測，另一派網友質疑傳言，認為「李愛奕涵」可能只是李小璐的筆名，反批「網友腦洞也太大了吧。」

▲▼李小璐微信截圖疑似曝光，簽名引發揣測。（圖／翻攝自微博／娛界大叔）

▲李小璐微信截圖疑似曝光，簽名最後「李愛奕涵」引起外界揣測女兒甜馨改名。（圖／翻攝自微博／娛界大叔）

李小璐和賈乃亮2012年結婚，時常分享家庭生活，2017年跨年晚會曾夫妻合體演出，一家三口過去是網友心中理想家庭。她和PG ONE爆出過夜風波後，夫妻至今尚未被捕捉到同框。

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李小璐, PG ONE, 賈乃亮

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