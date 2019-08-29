前男友「威脅外流不雅影片」被判無罪！　具荷拉怒上訴：他需要更嚴厲的處罰

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星具荷拉先前遭前男友崔鐘範家暴、威脅外流性愛影片，雙方都接受了檢警調查，具荷拉獲得不起訴處分。法院29日對崔鐘範做出判決，判處有期徒刑一年六個月，緩刑三年，而具荷拉方面就一審判決發表聲明表示男方「需要更嚴厲的處罰」，希望二審能有更適當的判決。

▲具荷拉先前遭前男友崔鐘範家暴、威脅外流性愛影片。（圖／具荷拉、崔鐘範IG）

首爾地方法院對崔鐘範以財物損壞、傷害、威脅、強迫等4項罪名作出有罪判決，判處有期徒刑一年六個月，緩刑三年，性暴力相關嫌疑則認定無罪，判決文指出：「性關係影片雖未得到被害者（具荷拉）同意，不過考量兩人當時為戀人關係，被害者當時也未制止，因此無法認定是偷拍。」判決結果一出，立即引起了南韓網友憤怒。

請繼續往下閱讀...

具荷拉在判決結果出來以後，透過法律代理人發表了聲明：「法院認證公訴事實為有罪，但判處其有期徒刑緩刑，不能視為合適的量刑。社會應該要杜絕如被告人崔鐘範所做的犯罪行為，需要更嚴厲的處罰。希望二審中給予被告適當的處罰。」

▲具荷拉在判決結果出來以後，透過法律代理人發表了聲明。（圖／翻攝自具荷拉IG_）

南韓網友對法院判決表示憤怒，紛紛表示「不是偷拍的影片，但威脅要外流還無罪？」、「法律如此沒有約束力，難怪無法遏止犯罪」、「被害人因為被威脅而精神崩潰試圖自殺了，還不算是性暴力？」。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！