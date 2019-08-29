爆放話要謝忻人間蒸發！　沉默24hrs…Grace發聲了：我投降

記者許皓婷／綜合報導

阿翔和謝忻爆出不倫戀後，雙雙重創演藝事業，他老婆Grace事後選擇原諒，並發文「換我為你撐傘」力挺，不過卻傳出Grace仍無法對謝忻釋懷，並放話不要再看到謝忻，事隔一天後，Grace在Instagram發文，分享和女兒的天倫照，似乎懶得理會傳聞。

▲Grace選擇原諒阿翔。（圖／翻攝自Instagram／Grace）

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Grace被週刊爆出無法對謝忻釋懷，私下放話這輩子不想再看到謝忻，還氣到要求謝忻跟阿翔此生永不同台，但她沒理會傳聞，沉默一天後，她29日透過Instagram發文：「幸福的重量12kg，只要你們嘟嘟嘴，我就全部投降了❤」並曬出抱著女兒的溫馨合照。

▲Grace發文，隻字未提她不原諒謝忻的傳聞。（圖／翻攝自Instagram／Grace）

事實上，阿翔在停工期間，就帶著全家人到日本沖繩旅遊，Grace近日也陸續在網路上PO出全家福、夫妻合照，用行動證明兩人正在努力修補婚姻，而阿翔日前復出，也多次強調一切以老婆小孩為主，「家人、家庭、老婆就是我的所有，我的全世界。」他也透露，夫妻倆都非常努力地朝著幸福的家庭邁進。

當時被問及謝忻，阿翔隨即切割「沒有聯繫的必要」，並再一次強調自己尊重著深愛的老婆。對此，謝忻則表示支持阿翔選擇，並表示祝福，「就算被切割，我覺得他的選擇都是對的。」。

▲Grace曬出全家福照。（圖／翻攝自Instagram／Grace）