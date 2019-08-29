分屍女鬼現身爸生前告別式　焦曼婷噴演技道別…台下臨演也哭了

記者林奕如／台北報導

焦曼婷在《靈異街11號》飾演簡嫚書的妹妹小芬，失蹤成謎，在第五單元終於有了解答，她因為情殺被分屍，最後靈魂出現在爸爸的生前告別式，與爸爸說再見，焦曼婷在現場也哭到不能講話，在台下的臨演也爆哭了出來，場面十分感動與溫馨。

▲焦曼婷劇中出現在父親生前告別式上。（圖／LINE TV提供）

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簡嫚書劇中飾演法醫盛音，父親（林健寰 飾演）在癌症末期，舉辦了生前告別式，與親友好好說再見。除了劇本台詞的基本架構外，簡嫚書將角色的感情與心情融合之後，臨場發揮家屬致詞近5分鐘，她說：「我有把盛音情緒障礙的部分表現出來，她致詞就是會讓人捏把冷汗，一直走在尺度邊緣。」包含「盛先生對愛的自由自在，給我一個很好的負面教材」、「爸爸希望他人生的最後時刻，有家人陪伴，當下聽到覺得他超級自私，因為他從沒照顧過我們。」

▲簡嫚書劇中臨場發揮，家屬致詞近5分鐘。（圖／LINE TV提供）

當天拍攝「生前告別式」的氛圍，讓大家都感同深受，包含飾演爸爸的林健寰還沒開拍之前就忍不住落淚，他說：「想到盛爸不久人世，心裡面有很多遺憾，將透由這個告別式去完成，真的太感動了。我今天有特別不去跟別人聊天、不太開玩笑，維持在這樣的精神與情緒裡，對我來說是非常重要的一場戲。」

李國毅分享：「原本在開拍《靈異街11號》以前，都很小心的談論死亡，一開始去葬儀社實習時，兩手還在腹前交叉，非常謹慎，很擔心有什麼忌諱。拍戲到了中後期已經消失了，敬畏的心還是有，但對於談論生死沒有這麼忌諱了。」對於「生前告別式」的想法，他說：「很多人觀念可能擔心觸霉頭，但這最大的意義就是還能見面說話、可以擁抱的時候，告訴珍惜、愛你的人。」