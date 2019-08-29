宋芸樺首爾獲亞洲之星獎　影迷封「華語青春片女神」

記者許逸群／台北報導

演員宋芸樺28日出席2019「首爾國際電視節」頒獎典禮奪下亞洲之星獎，聽到粉絲現場如雷的吶喊及掌聲，宋芸樺表示：「非常驚訝自己在韓國有這麼多粉絲，覺得很開心也很謝謝大家的喜歡！」。雖然在領獎感言時因為太緊張而有一些小失誤，但她自己放很寬心，畢竟能參與這個盛會已經非常開心。

▲宋芸樺出席2019「首爾國際電視節」頒獎典禮。（圖／群星瑞智提供）

宋芸樺連續4年都有校園青春片在韓上映，被當地網友稱為華語青春片女神，聽到這個稱號她害羞地說：「沒想到可以成為大家青春中的一部分，覺得非常榮幸。」在現場受訪的過程中，她提到非常欣賞導演奉俊昊，也分享在坎城時

有跟《寄生上流》的演員們在同一間餐廳用餐，希望未來有機會可以合作。

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▲宋芸樺獲頒亞洲之星獎。（圖／群星瑞智提供）

宋芸樺在電影《帶我去月球》中，無緣的男友劉以豪在韓國人氣爆棚，典禮現場外還有劉以豪的粉絲為宋芸樺進行應援，讓她又驚又喜，雖然無緣見到當地最有名的應援餐車，但還是有跟應援的海報合照，並且帶走收藏，也私訊劉以豪，謝謝粉絲們的照顧。

劉以豪之前到韓國宣傳《帶我去月球》，但當時宋芸樺因為工作關係沒辦法去，也有透過劉以豪轉達她很想見粉絲們，這次終於如願以償。參加完典禮的宋芸樺想趁著空檔去逛文創市集及大嗑美食，也想去電影《偉大的隱藏者》拍攝地「十井洞壁畫村」踩點，一圓影迷的夢想。