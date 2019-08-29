林志玲老公AKIRA正在台灣　凌晨宣布：9月要發表重大消息！

記者吳孟庭／綜合報導

台灣第一名模林志玲與「EXILE放浪兄弟」的AKIRA（本名黑澤良平）6月突宣布結婚喜訊，相隔將近3個月，有民眾目擊他正在台灣，而且還在今早凌晨突然發文表示「9月初將有一個重大發表...」讓不少粉絲猜測：「是跟志玲有關嗎？」、「難道是參加央視中秋晚會？」

▲林志玲老公AKIRA正在台灣。（圖／翻攝自AKIRA臉書、林志玲IG）

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AKIRA在今日凌晨將近4點時，分別在IG、FB、Twitter、微博都發出同樣消息，用日、中、英3國語言宣布「9月初將有一個重大發表...敬請期待！」有日本粉絲留言，「該不會又是什麼喜訊？」也有人在FB問，「是否宣布要成為父親？」據傳他和林志玲可能合體參加大陸央視的中秋節晚會，陸網友則在微博下方敲碗等回應。

不過仔細看AKIRA的發文，都附上了代言精品服飾的黑白帥照，再加上標籤「#RalphLauren #RLPurpleLabel #Fall2019」等字樣，推測他9月說的重大消息可能跟服飾品牌有關，但因為老婆也是該品牌愛好者，夫妻會不會合體代言也讓粉絲非常期待！

此外昨（28）日下午有民眾目擊AKIRA從日本飛抵台北松山機場，目前人正在台灣，他23號才剛度過38歲生日，就風塵僕僕來台，雖然私人行程保密到家，但預期會跟老婆相見。並於10月再度抵台出席高雄電影節。