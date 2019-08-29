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20歲正妹項婕如新宿逛街遇星探　朋友傻問：拍成人片？

記者林奕如／台北報導

小樂（吳思賢）和項婕如主演三立《網紅的瘋狂世界》將前往日本北九州和下關拍攝。小樂一連2部戲在日本播出，頗受櫻花妹喜愛，自豪在日本街頭回頭率還滿高；項婕如則在新宿逛街時，有人遞名片要連絡方式，朋友忙笑說是不是要找她拍成人片。

▲小樂吳思賢、項婕如三立偶像劇《網紅的瘋狂世界》日本拍攝合作宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼小樂、項婕如新戲配對。（圖／記者林敬旻攝）

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▲小樂吳思賢、項婕如三立偶像劇《網紅的瘋狂世界》日本拍攝合作宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

今舉辦合作記者會，小樂牛仔外套下，內搭一件蕾絲內搭衣，他大方解開扣子展示，他說自己很愛中性搭配，穿搭一向不假於他人之手，完全自己一手包辦。有個性的他，上次去東京影視節宣傳時，連專訪的姐姐都直說欣賞他，拍照的時候，被3個姐姐熱情拉手，讓他受寵若驚。

▲小樂吳思賢、項婕如三立偶像劇《網紅的瘋狂世界》日本拍攝合作宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼小樂長相頗得櫻花妹喜愛：項婕如日本遇過星探發名片。（圖／記者林敬旻攝）

▲小樂吳思賢、項婕如三立偶像劇《網紅的瘋狂世界》日本拍攝合作宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

20歲正妹項婕如之前去過日本旅遊，走在車站曾遇到搭訕，還有一次在新宿逛街，有人發名片給她，貌似是街頭星探，因為語言不通，只拿到名片就走了，朋友笑問是找成人片女優，項婕如連忙說：「我上網查詢，只是一般模特兒公司啦。」她也說，自己個性比較大女人，無法跟大男人個性的日本人交往，因為會招架不住。

這次要去北九州和下關取景，項婕如興奮做功課，想感受當地純樸的慢步調，更透露想去吃河豚。之前小樂曾說拜項婕如為師學習滑板，兩人也相約帶滑板到日本去，項婕如還提議滑板雙載，要小樂吳思賢蹲在前面，他笑說：「妳是把我當狗嗎？」

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小樂, 吳思賢, 項婕如, 網紅的瘋狂世界, 網紅

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