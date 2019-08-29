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潘裕文暖聲合唱《I Believe》　鐵肺天后靠app翻譯交友

記者吳睿慈／台北報導

南韓「鐵肺天后」文珽逅是樂團BIURET主唱，她帶著全新巡演，31日即將在Nuzone展演空間舉辦個人演唱會，29日與嘉賓潘裕文蒞臨《ETtoday韓國阿拉唷》，兩人獨家獻上合唱韓文版《I Believe》，搶先為粉絲送上福利，潘裕文也與文珽逅相約：「這次行程比較趕，希望下一次有機會可以好好的當地陪，帶著文珽逅去吃吃喝喝。」

▲▼▲▼潘裕文合唱鐵肺天后文珽逅《I Believe》　。（圖／ETtoday）

▲文珽逅與潘裕文透過APP交友溝通。（圖／ETtoday）

文珽逅與潘裕文首度合作，雖然語言不通，且台、韓樂譜看法不同，令韓方工作團隊一度陷入困難，但潘裕文不厭其煩為她錄製音檔，過程繁瑣，男方都非常親切地幫忙，她感動直呼「他從來沒有說過不要，我很感動。」稱讚潘裕文看起來斯文，但個性其實很有男人味、很man。

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▲▼▲▼潘裕文合唱鐵肺天后文珽逅《I Believe》　。（圖／ETtoday）

▲潘裕文學韓文「姊姊好漂亮」，逗得文珽逅哈哈大笑。（圖／ETtoday）

為了迎接31日演唱會到來，主持人陳卡特現場教授台語「一定要來」、「我唱歌有夠好聽」，文珽逅現學現賣，豪爽地向觀眾表示喊話。坐在一旁的潘裕文也學會韓文「姊姊你好漂亮」，對著文珽逅唱SHINee《姊姊很漂亮》，逗得她哈哈大笑。兩人接下來要去夜市逛逛，潘裕文也保證：「晚一點會去夜市，可以好好帶她去品嚐一些來到台灣要吃的小吃。」

▲▼▲▼潘裕文合唱鐵肺天后文珽逅《I Believe》　。（圖／ETtoday）

▲▼潘裕文、文珽逅各自帶來演出，最後加碼合唱《I Believe》。（圖／ETtoday）

▲▼▲▼潘裕文合唱鐵肺天后文珽逅《I Believe》　。（圖／ETtoday）

演唱會上將帶來鄧紫棋《光年之外》、孫燕姿《天黑黑》等歌，文珽逅也在節目上獻唱《謊言》，又與潘裕文合唱韓文版《I Believe》，文珽逅渾厚嗓音配上潘裕文的暖聲，令兩位主持人聽得陶醉，溫妮更是要求安可，希望兩人再帶來多一點清唱歌曲。

▲▼潘裕文合唱鐵肺天后文珽逅《I Believe》　。（圖／Delight Music提供）

▲鐵肺天后文珽逅向韓星爆爆粉絲親筆送上問候。（圖／Delight Music提供）

文珽逅為了這次演唱會準備用心，透過APP學中文，還向代表請教中文速成課，但中文裡的ㄩ、ㄖ發音考倒她，花了許多時間練習聲調，而她與潘裕文週五才會首次正式彩排，她也表示很期待，並為兩人的默契打了10分，「我很有信心，請大家一定要來現場確認！」週六期將見歌迷，她表示「南韓音樂劇演員有一句話是說『表演完的演出是不會再有的』，我會盡最大的努力來準備，回報給大家為我所花費的時間與金錢上。」演唱會門票現已在KKTIX販賣，共分為預售票500元以及現場票600元。

▲▼潘裕文合唱鐵肺天后文珽逅《I Believe》　。（圖／Delight Music提供）

▲文珽逅首度在台舉辦個人演唱會。（圖／Delight Music提供）

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