黃秋生臉書告別：我累了，再見！　千名粉絲湧入狂喊「加油」

記者李湘文／綜合報導

港星黃秋生向來直率敢言，常在臉書公開評論社會時事，對於近期香港動亂也直言不諱。然而，前幾天還不斷發文的他，29日卻無預警發文宣布：「各位，我累啦，再見。」對於為何突然告別，僅透露是「私人原因」，引來許多粉絲不捨打氣「加油」、「保重」。

▲黃秋生在臉書發文向大家告別：我累了，再見。（圖／翻攝自臉書／黃秋生Anthony Perry）

黃秋生29日發文向粉絲告別，但也安撫大家：「喜歡我的朋友不用擔心，我不是去死，我會堅持信念，大家都是，大丈夫有所為有所不為，我只是累而已。」他也自知是某些人的眼中釘，但還是把大家都當成朋友，「是，是朋友，我不討厭你們，因為我都不認識你們，你們對我也沒有任何影響，我只是因為私人原因，疲倦而已，你們也不用高興，因為你們並沒有成功了什麼。」

請繼續往下閱讀...

對於最近香港紛爭，黃秋生再次強調自己的立場：「我從來都不是港獨，也不喜歡暴力，跟大多數人一樣。我只是一個有獨立思想，喜愛知識，而且憎惡邪惡的普通香港人。」最後仍打氣「香港人，加油」。

▲黃秋生全文。（圖／翻攝自臉書／黃秋生Anthony Perry）

黃秋生發文後，大量網友湧入臉書留言回覆，不到7個小時已累積1.8萬讚、1400多則留言。許多人為他打氣「秋生哥加油」、「請好好休息，注意健康」、「總要休息的！休息好再出發」、「香港人都需要休息下，去看清楚一切」、「你的朋友或者fans都會不離不棄」。