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獨／陳漢典入圍金鐘淚崩　曝6年前誤踩吳宗憲「眉角」

記者許逸群／專訪

35歲的藝人陳漢典以《綜藝大熱門》第三度入圍金鐘獎「綜藝節目主持人」，他今接受專訪透露，昨日公布入圍時在跟朋友聊天，收到如雪片般的恭喜訊息才曉得自己入圍金鐘獎。他雖說著：「現在還是平常心，心情沒有特別的波盪。」但事實上，在得知入圍後，他昨獨自開車時卻默默地落下淚來。

▲▼陳漢典入圍金鐘獎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳漢典第3度入圍金鐘獎「綜藝節目主持人」。（圖／記者湯興漢攝）

《綜藝大熱門》在2013年首播，陳漢典依然記得開播記者會上，他站在吳宗憲旁邊「講不到一句話」。他說，「憲哥霹靂啪啦一直講，後來cue我，我就說『很開心』就句點。」後來吳宗憲自己補話，事後也叮嚀他「這些話應該是你講，怎麼會是我講」。陳漢典被提點後省思，「其實在憲哥旁邊有一件事情很重要，寧可講錯話，也不要不講話，這就是憲哥的眉角。」

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▲《綜藝大熱門》。（圖／取自《綜藝大熱門》臉書）

▲陳漢典這6年來在吳宗憲身旁受益良多。（圖／取自《綜藝大熱門》臉書）

陳漢典透露在《大熱門》開播前曾跟吳宗憲主持高雄跨年晚會，當時他埋著頭苦背流程，只見吳宗憲一到場就直接上台。他事後請教吳宗憲如何準備主持工作，吳宗憲告訴他：「現場的素材很多，不要把自己框在框架裡面，不可能沒有話講，只要去處處留心。」這也是吳宗憲向來的特色「不採排、不NG」。

▲《綜藝大熱門》。（圖／取自《綜藝大熱門》臉書）

▲《綜藝大熱門》初期有5位主持人。（圖／取自《綜藝大熱門》臉書）

《大熱門》原先有5位主持人，陳漢典坦言起先找不到自己的定位，甚至一度變成吳宗憲的「鸚鵡」，只會在一旁複誦，「我看到網友這講才發現，我怎麼會那麼多餘，我在《康熙來了》可能還比較有表現，反而有些鏡頭；在《大熱門》是扮演自己，我沒有自信，不知道怎麼表現自己，久而久之好像就消失了。」

▲▼陳漢典入圍金鐘獎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳漢典曾在舞台上受挫，但也從中不斷學習與成長。（圖／記者湯興漢攝）

如今陳漢典與吳宗憲、Lulu成為《大熱門》鐵三角，彼此的默契已無庸置疑，吳宗憲先前也曾對他們倆晚輩喊話「今年我們就把金鐘拿了吧」。陳漢典感性地說，昨天開車的時候想到這6年來主持的經歷，「想到我們大家的共同努力，開車的時候就哭了。」

▲▼陳漢典入圍金鐘獎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲向來給人歡樂與搞笑形象的陳漢典，私下可是相當感性的。（圖／記者湯興漢攝）

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金鐘獎, 金鐘54, 第54屆金鐘獎, 綜藝大熱門, 大熱門, 吳宗憲, 陳漢典

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