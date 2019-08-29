ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《爸爸去哪兒》6年5萌娃合體啦！　天天暴風抽高170CM…石頭長成「霸總臉」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸親子實境節目《爸爸去哪兒》自2013年以來播出5季，星二代萌娃和爸爸的互動，受到觀眾喜愛，往後的成長仍受到外界關注。有雜誌一口氣找來節目中的5位萌娃合體拍封面，其中第一季露臉的「天天」張悅軒暴風抽高，和「石頭」郭子睿，引來粉絲驚呼「長成男主角的樣子了」、「長成霸道總裁啦！」

▲▼《爸爸去哪兒》6年5萌娃天天、石頭、王詩齡、貝兒、阿拉蕾合體登雜誌封面。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲《爸爸去哪兒》自2013年播出後爆紅，6年來眾多星二代萌娃受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

第一季的「天天」張悅軒、「石頭」郭子睿，「Angela」王詩齡，第二季的「貝兒」陸雨萱，再加上第四季的「阿拉蕾」崔雅涵，難得合體拍攝雜誌封面。而「天天」張悅軒模特兒張亮的兒子，繼承爸爸神基因，11歲就暴風抽高，逼近170CM；「石頭」郭子睿是演員郭濤之子，6歲時參加《爸爸1》，就展現可靠哥哥的模樣，現在12歲變瘦又變高，還有單眼皮小眼睛；王詩齡是主持人李湘與導演王岳倫的愛女，因節目爆紅成為童裝模特兒，3人相隔6年同框拍雜誌，身型、臉蛋都已經改變許多。

請繼續往下閱讀...

▲▼《爸爸去哪兒》6年5萌娃天天、石頭、王詩齡、貝兒、阿拉蕾合體登雜誌封面。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲《爸爸去哪兒》第一季天天和石頭感情非常好。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼《爸爸去哪兒》6年5萌娃天天、石頭、王詩齡、貝兒、阿拉蕾合體登雜誌封面。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲天天（中）、石頭（左2）、王詩齡（右2）、貝兒（右）、阿拉蕾（左）合體登雜誌封面。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼《爸爸去哪兒》6年5萌娃天天、石頭、王詩齡、貝兒、阿拉蕾合體登雜誌封面。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲天天暴風抽高逼近170CM，搭肩「Angela」王詩齡。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼《爸爸去哪兒》6年5萌娃天天、石頭、王詩齡、貝兒、阿拉蕾合體登雜誌封面。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲石頭牽著阿拉蕾的手，長高又變瘦，還有一張「霸道總裁臉」。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

陸雨萱是演員陸毅與鮑蕾的女兒，因為《爸爸2》打開知名度，一家三口更因此當上央視春晚演出，現在長大了留起長髮綁辮子，招牌齊瀏海還在，長腿纖細格外吸睛；阿拉蕾和董力因為實習父女走紅，現在留著波浪長髮，小手被「石頭」郭子睿牽著，可愛破表。

▲▼《爸爸去哪兒》6年5萌娃天天、石頭、王詩齡、貝兒、阿拉蕾合體登雜誌封面。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲貝兒長大，細腿成焦點。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

網友激動留言「貝兒的腿我酸了」、「石頭好有霸道總裁的風範」、「天天真的好高」、「天天長成了男主角的樣子」、「石頭和阿拉蕾真的可愛，哥哥牽著妹妹」，對照5萌娃過去在節目中的模樣，更讓人強調感受到時間過得好快，「天啊他們都這麼大了」、「孩子們長大了。」

推薦閱讀

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

爸爸去哪兒, 天天, 張悅軒, 石頭, 郭子睿

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 潘裕文暖聲合唱《I Believe》　鐵肺天后靠app翻譯交友
  2. 《與惡》日文版播出了！「劇名完美不改名」預告一刀未剪
  3. 97%五迷都眼花！　阿信曬生活照「背影鬧雙胞」…網驚：為什麼有兩個瑪莎？
  4. 獨／陳漢典入圍金鐘淚崩　曝6年前誤踩吳宗憲「眉角」
  5. 倒數15天！郭富城攻小巨蛋　主辦單位透露「舞台細節」
  6. 黃秋生臉書告別：我累了，再見！　千名粉絲湧入狂喊「加油」
  7. 《爸爸去哪兒》6年5萌娃合體啦！　天天暴風抽高170CM…石頭長成「霸總臉」
  8. 賀！入圍第54屆金鐘三大獎 《聲林之王2》首播再創佳績
  9. 林志玲老公AKIRA開口秀「13秒中文」　網一聽跪了：超流利！
  10. 獨家／生人勿近！鬼王坐鎮台中「送肉粽」　《粽邪2》夏于喬回歸「女主角換人」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366