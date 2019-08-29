《爸爸去哪兒》6年5萌娃合體啦！　天天暴風抽高170CM…石頭長成「霸總臉」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸親子實境節目《爸爸去哪兒》自2013年以來播出5季，星二代萌娃和爸爸的互動，受到觀眾喜愛，往後的成長仍受到外界關注。有雜誌一口氣找來節目中的5位萌娃合體拍封面，其中第一季露臉的「天天」張悅軒暴風抽高，和「石頭」郭子睿，引來粉絲驚呼「長成男主角的樣子了」、「長成霸道總裁啦！」

▲《爸爸去哪兒》自2013年播出後爆紅，6年來眾多星二代萌娃受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

第一季的「天天」張悅軒、「石頭」郭子睿，「Angela」王詩齡，第二季的「貝兒」陸雨萱，再加上第四季的「阿拉蕾」崔雅涵，難得合體拍攝雜誌封面。而「天天」張悅軒模特兒張亮的兒子，繼承爸爸神基因，11歲就暴風抽高，逼近170CM；「石頭」郭子睿是演員郭濤之子，6歲時參加《爸爸1》，就展現可靠哥哥的模樣，現在12歲變瘦又變高，還有單眼皮小眼睛；王詩齡是主持人李湘與導演王岳倫的愛女，因節目爆紅成為童裝模特兒，3人相隔6年同框拍雜誌，身型、臉蛋都已經改變許多。

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▲《爸爸去哪兒》第一季天天和石頭感情非常好。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲天天（中）、石頭（左2）、王詩齡（右2）、貝兒（右）、阿拉蕾（左）合體登雜誌封面。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



▲天天暴風抽高逼近170CM，搭肩「Angela」王詩齡。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲石頭牽著阿拉蕾的手，長高又變瘦，還有一張「霸道總裁臉」。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

陸雨萱是演員陸毅與鮑蕾的女兒，因為《爸爸2》打開知名度，一家三口更因此當上央視春晚演出，現在長大了留起長髮綁辮子，招牌齊瀏海還在，長腿纖細格外吸睛；阿拉蕾和董力因為實習父女走紅，現在留著波浪長髮，小手被「石頭」郭子睿牽著，可愛破表。

▲貝兒長大，細腿成焦點。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

網友激動留言「貝兒的腿我酸了」、「石頭好有霸道總裁的風範」、「天天真的好高」、「天天長成了男主角的樣子」、「石頭和阿拉蕾真的可愛，哥哥牽著妹妹」，對照5萌娃過去在節目中的模樣，更讓人強調感受到時間過得好快，「天啊他們都這麼大了」、「孩子們長大了。」