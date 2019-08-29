賀！入圍第54屆金鐘三大獎 《聲林之王2》首播再創佳績

記者林彥君／台北報導

全球華人矚目的大型選秀節目《聲林之王2》連續傳出喜訊，上週五23日首播收視開出紅盤外，更在今天(28日)公布的54屆金鐘獎得獎名單中，獲得三大獎項入圍殊榮，包含綜藝節目獎、綜藝節目主持人、節目創新獎等，《聲林2》也同時穩坐YouTube發燒熱門影片冠軍，累積突破53萬次觀看。

▲小熊維尼代表屁孩。（圖／量子娛樂）

首席導師蕭敬騰對於首次主持就入圍金鐘一事，透過經紀人表示：「當初接節目，並沒想過會入圍，有入圍就很開心了！對節目很有信心，跟大家一起工作非常開心！」同為首席導師的林宥嘉，也透過所屬公司回應：「入圍主持人獎很意外，自己抱持著平常心面對，但是節目受到肯定，這刻榮譽還是要歸給台前、幕後所有的工作人員，他們值得這份鼓勵。」而《聲林2》節目主持人Lulu，手上兩個節目雙料入圍，她本人開心表示：「入圍就是入圍、得獎才是得獎，好險至少有入圍，不然原本已經要準備出國了。」對得獎是否有信心，她謙虛表示：「我個人實在沒什麼得獎命，要先感謝起來！」

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▲台灣獵犬代表GTM團員潘君侖。（圖／量子娛樂）

ETtoday新聞雲一直以來，對優質內容創作的投入，不遺餘力，聲林之王第一季誕生時，東森集團總裁王令麟先生就表示，願意投入高額製作費，做出一個高規格的大型歌唱選秀節目，打造屬於大華人地區專屬的音樂殿堂，讓所有喜愛音樂的人在此一展長才！ETtoday新聞雲副董事長馬詠睿也認為，「美好的歌聲沒有界限、不分區域，才能打動大家的心靈！」，所以《聲林之王》打開大門不限國界，廣邀各國好手參加比賽，馬副董事長更表示：「因為透過共同的音樂語言，拉近了全世界的民眾之間的情感。音樂是不分區域的，我們應該想的是，​​如何把我們華人的音樂散播到世界的每個角落，這才是最重要的。」

▲林宥嘉、Lulu和蕭敬騰組成超強陣容。（圖／量子娛樂）

在《聲林之王2》首播的選手搶位戰中，成功晉級8人，各路猛獸都努力爭奪寶貴席次，包括舞魅沙丘區的曾薀帆，歌唱河谷區的安雨晨、韋喆、張芮僑、吱吱、法蒂瑪諾雅，以及進入創作森林區的盧子杰和蕭名棻，待定區選手各個都在摩拳擦掌，準備回歸榮耀！首集最後的兩隻老虎唱功絕佳，但「一山不容二虎」，蕭敬騰老師最終會決定讓誰成功佔據山頭呢？除了晉級爭霸的看點以外，劍齒虎在第二集還揭發他的另一個身分，讓林宥嘉老師眼睛一亮。曾入圍金曲獎新人的萬眾矚目選手王艷薇與潘君侖，與唱紅《陷阱妹》的屁孩輪番上陣，更有讓陶晶瑩老師讚嘆永無冷場的六艾司帶來精彩演出，巨星上陣，節目高潮一波接一波，炸翻舞台不間斷！

▲主持人Lulu（左2）為渡鴉代表陳央，與公雞代表王艷薇（右1）。（圖／量子娛樂）

第二集的《聲林2》出現許多重量級選手，個個來頭不小、演出精湛，其中還有舞王、舞后的加持力推，即將預告MVP寶座即將換主！有來自馬來西亞檳城的Suzanne劉思延，年僅22歲已參戰各大歌唱比賽，2018年曾參加星馬區《THE VOICE》獲得馬來西亞前14強（伍思凱戰隊前4）、同年參加《中國好聲音》前14強（哈林戰隊前4），這次改編周杰倫的「彩虹」，展現渾然天成的轉音，讓陶晶瑩老師讚嘆「就是位唱將呀！」她的對戰選手是來自美洲區的代表，一樣身為各大歌唱節目的強手---徐利廷，她曾參加《第五屆超新星全美華人》歌唱大賽獲得亞軍及《2018東森新新人王》的冠軍，兩人的PK表演被陶晶瑩老師笑稱是「米其林料理」與「黯然銷魂飯」的對決，各自展現自己最好的狀態。

▲烏鴉代表六艾司（小冰）。（圖／量子娛樂）

選手們為之恐懼，異口同聲說：「她就是籤王！」，這號人物讓主持人Lulu鄭重向導師預告強者將現身，她就是來自馬來西亞的王艷葳，擁有獨特唱風，被譽為「天使吻過的聲音」，從小就嚮往華語音樂，17歲曾在參加比賽中被李宗盛讚賞，為追音樂夢來台讀大學，持續參加各大歌唱比賽，出道前就為郭靜、戴愛玲、李佳薇、江美琪等歌手創作作品，專輯《框不住的艷薇》更在今年入圍第30屆最佳新人獎，24日剛發布新歌發表會。

Lulu曾對她說：「你從喜歡聽華語音樂，現在變成了華語流行歌手，甚至入圍金曲獎，這是一個圓夢計畫耶！」這次她脫掉高跟鞋將再度站上舞台，用最自然的方式在舞台獻唱〈框不住的愛〉，轟動全場！她表示，「希望我能帶給選手們勇氣，一起把華語音樂做得更好！」，與她PK的陳央，強勢經歷也不惶多讓，她從18歲就開始寫歌，目前已累積一百多首作品，曾獲葛萊美獎錄音師的大力讚揚，多次參與國內外歌場比賽，順利在去年發行第一張創作EP迷你專輯，獨特的創作風格不失央式搖滾靈魂，導師林宥嘉聽她的演唱後表示非常喜歡，他說：「前奏一下就好像聽到我以前很喜歡的Ozzy Osbourne或Black Sabbath」，蕭敬騰老師則表示「可以從艷薇的歌聲聽出她唱歌的性格，表現得很好！」兩位都深受老師的青睞，究竟誰會晉級？值得拭目以待！

▲林宥嘉、COCO、李玟、蕭敬騰和LuLu 。（圖／記者徐文彬攝）

除艷薇這位金曲新人外，還有來自GTM的潘君侖，曾在2015年5月以首張專輯入圍金曲獎最佳演唱組合獎，現在的他從經歷合約糾紛到重返舞台，選擇單飛不放棄夢想，迎接新挑戰，演藝圈就同森林般「適者生存」，在這諾大的聲林裡，他選擇當一隻台灣獵犬，演唱張惠妹的「牽手」，用表演來炸翻舞台。面對陸續現身、來勢洶洶的金曲入圍選手，後台等待接受挑戰的選手們都表示：「這樣的實力，實在太可怕了！」

來自索尼音樂的屁孩，他的代表動物是就是跟大家都是好朋友的小熊維尼，屁孩表示，「陷阱妹紅了，但屁孩還沒紅啦！讓你們先見識一下陷阱妹的威力吧！」一出場演唱的《陷阱妹》，讓飛行導師陶晶瑩老師驚艷不已，他後續接受後訪還表示，「嘻哈可以很好笑，可以跟我一樣！」與屁孩PK的是金剛雙人組方立維、鄭宇祥，兩人絕佳默契在比賽中展現堅強的精神，他們表示「遇到屁孩多少會有一點壓力，但也感覺滿興奮的，因為這不只是場比賽，也是認識彼此。」周湯豪對這兩個人的PK表示，「很明顯是場Trap對決，各自展現不一樣的氛圍。」其他嘻哈型選手紛紛在後台說「很怕PK對手是屁孩，〈陷阱妹〉實在是太洗腦了！」後續歌唱組與創作組持續發威，除了成功晉級、同時兩人晉級的選手外，後台也彌漫著難過氣氛，甚至有選手還懷疑是不是自己耳朵壞了或經驗不足，Lulu也不斷的在後台給予選手們信心，期許選手們要珍惜舞台上的機會，為選手們加油打氣。

飛行導師陶晶瑩對烏鴉代表六艾司(小冰)印象深刻，小冰從《大學生了沒》就是固定班底，因為在節目中表演Beatbox而竄紅，她說對小冰的印象是覺得他沒什麼缺點，每次表演都很有料、很有內容，陶晶瑩老師對六艾司給予很高的評價，也同時讚賞猴子的表現，她認為，「進入演藝圈就是無論時間幾點，都得是個瘋子吧！」六艾司表示自己是一位職業宅男，平時就是餵貓，他的貓「肚臍」甚至還比奴才本人還紅，這次小冰的乍現，將成為第二座聲林的共同敵人。所有參賽的選手們，在每一場表演都努力的放手一搏，只有一個人會坐上寶座，誰將勝出？敬請鎖定本週五晚間9點開播《聲林之王2》！

8月23日起，《聲林之王2》每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出；馬來西亞每周五晚間9點於Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；新加坡每周五晚間9點於StarHub Go，周六晚間11點於都會台播岀；美洲美西時間周日下午5點於東森美洲新聞台播岀。

