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97%五迷都眼花！　阿信曬生活照「背影鬧雙胞」…網驚：為什麼有兩個瑪莎？

記者鄭又菡／綜合報導

五月天阿信雖然工作十分忙碌，但仍然活躍於社交平台上與歌迷互動。近日他分享自己「剛好在舞台上的生活照」，卻意外引起大批網友驚呼：「為什麼有兩個瑪莎？不對，為什麼瑪莎在唱歌！」他不服氣地要求大家評評理。

▲阿信。（圖／翻攝自阿信Instagram）

▲阿信被誤認為是瑪莎，要大家評評理。（圖／翻攝自阿信Instagram）

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阿信29日在Instagram上曬出自己在舞台上的生活照，並開心地和歌迷互動，「早安，一人一句早安噢！」可見阿信站在舞台正中央，右手握著麥克風，還舉起左手比出「5」的手勢賣力演唱，照片一出立刻立刻引起網友驚訝表示：「你的背影乍看之下很像瑪莎」、「為什麼瑪莎變主唱了」、「這頭髮長度極度形似瑪莎」、「為什麼有兩個瑪莎？不對，為什麼瑪莎在唱歌！」

▲阿信。（圖／翻攝自阿信Instagram）

▲阿信（左2）的背影，讓網友驚呼：「是瑪莎」。（圖／翻攝自阿信Instagram）

阿信看到網友留言後，開玩笑回嗆，「你才瑪莎，你全家都瑪莎！」更不服氣地開了投票試圖詢問，「你們幫我找朋友評評理，這個真的像瑪莎嗎？！照片中間像瑪莎嗎？」不過，投票結果不出所料，大家都認為真的很像！

▲阿信。（圖／翻攝自阿信Instagram）

▲阿信開玩笑回嗆網友，「你才瑪莎，你全家都瑪莎！」（圖／翻攝自阿信Instagram）

▲阿信。（圖／翻攝自阿信Instagram）

▲阿信要求大家找自己的朋友幫忙評評理。（圖／翻攝自阿信Instagram）

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