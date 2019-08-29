獨家／生人勿近！鬼王坐鎮台中「送肉粽」　《粽邪2》夏于喬回歸「女主角換人」

記者洪文／台北報導

台灣恐怖電影《粽邪》2018年上映，全台票房開出近5000萬佳績，續集《粽邪2 馗降》確定在31日舉辦開鏡儀式。監製鄒介中向《ETtoday》證實，全片大部分將在台中取景，鄒承恩、夏于喬等首集原班人馬確定回歸，不過將會發展新的一條線，屆時女主角會由另外一位女星演出，預計鎖定2020年鬼月檔期。

▲夏于喬、鄒承恩、劉國劭確定回歸《粽邪2》，續集尚未確定是否再度「中邪」。（圖／華影提供）



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監製鄒介中透露，《粽邪2 馗降》故事將以「鍾馗」為主題，預算比首集3000多萬高一些，大部分場景都在台中拍攝，不過首集已在知名鬧鬼勝地石頭公園取景，這次續集有其他台中場景。而臥雲法師許白龍確定回歸擔任宗教顧問，這次又再加入2位全新法師現場坐鎮，確保劇組拍攝安全。

▲阿西再度回歸《粽邪2》擔任法師，而首集結尾被附身的李亞臻，可能成為續集的主軸 。（圖／華影提供）



外界關心《粽邪2 馗降》卡司陣容，監製鄒介中證實，首集沒有領便當的原版人馬鄒承恩、夏于喬、陳博正、李亞臻、劉國劭、陳博正（阿西）確定回歸續集，不過故事確定會發展另一條新的主線，而女主角將會由另一位女演員擔綱，至於女主角是誰？監製賣個關子，將在日後再跟大家公布。