朴敘俊頂小呆瓜短髮現身東區！對比人形立牌羞：我很抱歉

記者吳孟庭／台北報導

南韓男神朴敘俊今（29）日受保養品牌之邀抵台，一開口就為活動延遲道歉，表示是因飛機抵累（delay）了1小時的關係。由於頂著超短小瓜呆新髮型亮相，他也主動說明原因了，隨後還打趣表示，「很抱歉沒能以代言照片模樣現身」，並透露這次來台要把小籠包吃到飽！

▲朴敘俊下午現身東區出席保養品活動。（圖／記者季相儒攝）

原預定下午3點在台北東區一咖啡廳舉辦的保養品活動，延遲17分鐘左右開場，但朴敘俊一現身，立刻一掃所有人的失落感！主持人Dennis圓場，「聽說你今天飛機一直在空中盤旋很久？」朴敘俊回答，「因為韓國下大雨的關係，所以延遲1小時左右，很擔心會遲到，也很抱歉活動因為班機延誤的關係而延後了一點。」

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上次來台是出席個人粉絲見面會，算一算已經過了將近2年才訪台，朴敘俊一聽驚訝，「已經過了2年了啊？很久沒有回到台灣，一直想要來台灣旅行，但每次都是因為工作而來，真的有點可惜。」還透露自己超愛小籠包，「我真的好喜歡，這次我要吃很多才回去！」

▲朴敘俊直呼這次要小籠包吃個夠才要回去。（圖／記者季相儒攝）

這段時間他不但推出夯劇《金秘書為何那樣》創人氣高峰，還主演或客串電影《驅魔使者》、《寄生上流》，可以說是完全沒休息。朴敘俊說自己忙起來，可能1星期只睡2小時，「但只有體力上特別辛苦，沒有其他壓力。」沒工作的時候則會跟朋友見面聊天、運動散步，會做一些跟工作不相關的事情調劑心情。

▲▼朴敘俊站在自己代言的人形立牌，笑稱很抱歉沒能以照片的帥樣出席。（圖／記者季相儒攝）

不過他也透露已經投入新劇，除了頂著平頭來台，也看起來更消瘦了，似乎都是為了新電視劇而準備，朴敘俊看著自己代言的人形立牌，照片還留著長瀏海，搞笑說，「因為劇情需要所以才剪了短髮，很抱歉沒有以代言照片的模樣出現。」據先前報導，他的新劇《Itaewon Class》是改編同名漫畫，將與金多美、權娜拉、劉在明等人合作，預計明年於JTBC頻道播出。另外他的新電影《驅魔使者》也正在台灣上映中。