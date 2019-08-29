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挺過鄭俊英偷拍、車太鉉金俊昊賭球爭議…《兩天一夜》重啟　開播時間曝光！

記者劉宛欣／綜合報導

南韓綜藝節目《兩天一夜》3月因鄭俊英偷拍以及車太鉉、金俊浩高爾夫賭博事件，宣布停播。今（29日）據韓媒報導，電視台相關人士表示《兩天一夜》已「確定重新開播」，目前已進入積極準備階段。

▲南韓綜藝節目《兩天一夜》確定製作第4季。（圖／翻攝臉書／1박 2일 시즌3）

▲南韓綜藝節目《兩天一夜》確定製作第4季。（圖／翻攝臉書／1박 2일 시즌3）

鄭俊英為《兩天一夜》第3季的固定班底，2016年曾因偷拍性愛影片嫌疑下車，後因警方以無嫌疑釋放，僅僅時隔4個月便回歸節目，當時節目甚至為他準備了「回歸特輯」，之後，2019年3月再度因偷拍並散播性愛影片接受調查，且罪證確鑿，網友紛紛指責當年幫助鄭俊英回歸的《兩天一夜》節目組，甚至要求廢除節目。

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此外，性愛影片事件正在風頭上時，車太鉉與金俊昊又遭踢爆在Kakao Talk聊天群組中進行海外高爾夫賭球，金額在幾百萬韓元左右，之後兩人發表道歉聲明，並指非法賭博不是事實：「並非報導所說的在國外賭高爾夫球，只是在韓國純粹有趣玩的遊戲，錢也在當時馬上還給對方。」但自認為引起爭議的部分仍須負責，對喜愛《兩天一夜》的觀眾們感到抱歉，決定退出節目。

▲鄭俊英、車太鉉、金俊昊3月於《兩天一夜》下車。（圖／達志影像）

▲鄭俊英、車太鉉、金俊昊3月於《兩天一夜》下車。（圖／達志影像）

南韓KBS電視台表示，在內部會議後決定重啟製作，以新一季的形式全面投入準備，至於節目成員部分則尚在討論中，可能找回原先成員回鍋，也不排除邀請新面孔加入，且節目預計能在今年秋末播出，最晚不會超過年底。

《兩天一夜》為電視台KBS所製作的綜藝節目，自2007年開播後受到許多人的喜愛，包括姜鎬童、李壽根、殷志源、Defconn、金鍾旼等固定成員透過節目獲得極大人氣，並橫掃了許多電視頒獎典禮的綜藝部門獎項。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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兩天一夜, 車太鉉, 鄭俊英, 姜虎東, 李壽根, 殷志源

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