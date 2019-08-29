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汐止勇警殉職..YouTuber阿傑悲「他是我好友」　忍怒火：人就這樣消失了

記者李玟儀／綜合報導

基隆市七堵百福社區前28日發生一起嚴重車禍，31歲薛姓員警因追緝可疑騎士，不慎撞上分隔島身亡，同期同學悲痛感嘆：「來生，別當警察了。」而YouTuber阿傑（廉傑克曼、RJ）也發文哀悼高中好友，並呼籲網友遠離酒駕、遠離吸毒。

▲▼汐止勇警是阿傑的高中好友。（圖／翻攝自阿傑IG）

▲汐止殉職勇警是阿傑的高中好友。（圖／翻攝自阿傑IG）

阿傑透露在薛姓員警是他高中同班同學，也是好朋友，沒想到一個好好的人，突然間就消失了，「有點沉重，但實際上我是很想臭罵。」他強壓心中的怒火，呼籲網友不要害人害己讓憾事再度發生，「不要酒駕，不要吸毒，做這些一點都不酷！」

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還原整起事件發生經過，薛姓員警28日下午執行勤務時，發現王男在忠孝東路秀峰路口紅燈右轉，攔檢對方不停，只好鳴警笛展開追緝，並在行經南興路時，以無線電通報攔截圍捕，而王男則是一路高速逃逸，薛定岳行經新台五路二段與與茄苳路時，只好再度以無線電通報，不斷大聲喝斥王男，「警察停車」，但王男仍拒檢加速逃逸。

▲汐止警遭毒蟲惡意衝撞猛撞上分隔島倒血泊亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

孰料，薛警一路猛追王男到了基隆百一福三街口時，竟遭王男惡意衝撞，導致他打滑，一路滑行猛地撞上中央分隔島，當場頭部重創、血流不止，失去生命跡象。隨後趕到的警察同仁一見，趕緊進行CPR，並將他送往汐止國泰醫院搶救，但經搶救後，薛警仍在傍晚6時18分許宣告不治；王男遭警方循線逮捕歸案後，被依故意殺人罪移送法辦。

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汐止勇警, 警察, 阿傑, RJ, 廉傑克曼

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