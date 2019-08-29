真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

圖文／鏡週刊

黃曉明和Angelababy這對從前恩愛秀過頭的夫妻，近來卻屢傳婚變，逼得黃曉明親上微博闢謠，對老婆Angelababy大方示愛，但微博上有關兩人的狀況傳言仍是不斷。日前《新浪娛樂》官博報導了今年央視中秋晚會陣容，黃曉明與Angelababy也會合體出現，但兩人的「關係」卻離奇地在30分鐘後改變。

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每年除了除夕夜的春晚，央視的中秋晚會也是大陸娛樂圈的重頭戲，今年最受矚目的當然是林志玲將要獻出婚後與老公Akira的合體首秀，而屢被傳婚變的黃曉明與Angelababy，也會繼6月在郵輪活動同框後，再度於央視中秋晚會以夫妻檔形式出現。

根據《新浪娛樂》的官博27日在微博的報導，當晚的嘉賓除了有張靚穎、李宇春、易烊千璽、劉濤、歐陽娜娜，還有3對夫妻檔，分別是「林志玲夫婦」、演員「包貝爾包文婧夫婦」，及「黃曉明楊穎」，不過卻被網友抓包，半小時前可不是這麼寫的，明明3點半發文時寫的是「黃曉明baby夫婦」，4點急出了第二版更新，改成「黃曉明楊穎」，從「夫婦合稱」變成各自獨立的人名，相當耐人尋味。

有網友留言：「看來渣浪知道不少啊，知道越多就……」，也有人說：「當初宣傳得那麼恩愛，又弄了個那麼盛大的婚禮，孩子都有了，現在又這樣了，哎……」最近黃曉明又因為在實境節目《中餐廳3》取代前兩季的趙薇擔任店長，一些霸道爭議行為及金句「我不要你覺得，我要我覺得」被網路群嘲，譏為「明學」，還有闢謠不完的婚變傳言，大明星可真是不好當啊！



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