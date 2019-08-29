《用九》女主角是幌子？張軒睿親口說「真正愛的是阿忠」

記者林奕如／台北報導

三立《用九柑仔店》播出後網掀好評，位在嘉義六腳鄉的雜貨店拍攝原址，已成為打卡熱門景點。劇中描述俊龍（張軒睿 飾）當年逃離海潮鄉，主要是因為國中時，因為一場意外造成好兄弟阿忠（陳禕倫 飾）一輩子的傷害，他內心愧疚而離開，多年後兩人再次相遇，看到好兄弟阿忠娶了昔日自己也喜歡的女孩阿芬（張文綺 飾），想要修復破碎的友誼。

▲《用九柑仔店》張軒睿、陳禕倫兄弟情。（圖／三立提供）

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兩人劇中都喜歡同一女孩，若現實生活中也面臨同樣狀況，張軒睿毫不考慮的表示會選擇退出，他很重視朋友，不想因為任何事而跟朋友有疙瘩，自己過去曾有過這種經驗，當時他就選擇退讓，沒有讓感情影響到兄弟友誼，到現在都還是很好的朋友。但如果遇到真的很喜歡的女生，也會跟朋友說出心中想法，希望可以公平競爭，絕對不會背後偷偷進行。

▲張軒睿、陳禕倫有精彩對手戲。（圖／三立提供）

陳禕倫也說目前尚未有這種經驗，但如果碰到，他也是屬於會選擇隱藏自己的感情。至於友情與愛情哪個比較重要，他笑說彼此陪伴定位不同，在他心裡兩種感情都很重要。

在青澀的戀愛經驗中，張軒睿沒有幫朋友追女仔的經驗，因為他笑自己是豬隊友，有時說話沒搞清楚狀況而壞事，反倒是如果他喜歡上誰，朋友一定會幫忙出主意追對方。而這方面陳禕倫反倒是經驗足，他記得以前在補習班上課時友，能幫好同學傳情書給別班女同學，有時情人節也會幫忙送禮物，他得意笑說：「只要我經手成功率還滿高的！」

張軒睿與陳禕倫的兄弟情感情好到會讓人誤解有「BL」情節，張軒睿笑說自己也有這種感覺，在現場拍攝時他跟陳禕倫還有莫允雯也有開玩笑說：「劇中兄弟感情之好，其實俊龍愛的是阿忠，昭君（莫允雯劇中名）其實只是個幌子。」

